Yalitza Aparicio responde a "Haters" por críticas hacia ella porque usa ropa de marca

Ciudad de México.- Otra vez Yalitza Aparicio vuelve a estar en el ojo del Huracán, esta vez por constantes críticas de usuarios de internet y personas que alegan que no debería utilizar ropa de marca, sin embargo, ella reacciona ante estos comentarios con estilo y evita los sarcamos.

La mexicana ha desfilado para grandes firmas de moda internacionales como Gucci y Dolce & Gabanna, situación que ha causado revuelo entre quienes no simpatizan con la piel de canela.

El reconocido actor, youtuber e influencer Juanpa Zurita, invitó a la modelo y actriz Yalitza Aparicio a charlar en entrevista para su canal de youtube, durante la conversación el modelo le preguntó cuál era su respuesta ante todos esos "haters", ella sonrío y comentó sobre las críticas:

“Es mi medio para comunicar lo que deseo. Me han juzgado por el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto y cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena. Díganme una justificación y una razón que tenga lógica para que no pueda utilizar una ropa de marca”, expresó Yalitza Aparicio en entrevista con Juanpa Zurita.

La mexicana comentó que lo que más le molesta de los que la critican es la incongruencia de las personas que la critican por usar ropa de marca, cuando hay cientos de personas no sólo en México sino en el mundo que usa ropa hecha a mano por indígenas y que, aunque no pertenezcan a ese grupo, nadie los crítica, entonces ella se pregunta: "¿Por qué yo como indígena no puedo usar ropa de marca, y quiénes no son indígenas si usan ropa de nuestros pueblos?", expresó.

“Eso soy yo, yo porto mi ropa indígena cuando yo quiero usarla en los eventos y no porque la gente me diga que la use para una foto”, comentó.

Ante las críticas, Yalitza Aparicio prefiere contestar con buen humor, inteligencia y seguir siendo portavoz de los derechos de grupos indígenas y también de las niñas como ya en otras ocasiones lo ha demostrado.