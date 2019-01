Yalitza Aparicio responde a quienes dicen no tiene futuro como actriz

Congratulations to Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez, Oscar Tello, Gabriel Cortes, Arturo Lazcano, Raisa Torres, and Adriana Lopez Rodriguez for their Art Directors Guild nomination for Best Production Design. #ROMACuarón #ADG800 @babsenriquez @alfonsocuaron pic.twitter.com/gAQf2ecpzW