Yalitza Aparicio se sincera sobre a posibilidad de convertirse en madre pronto

Hace algún tiempo se rumoró muy fuertemente que Yalitza se había casado en secreto, sin embargo, ella también salió a desmentir la noticia lo antes posible, pues no quiere que haya ningún tipo de malentendido sobre su vida amorosa, sin embargo, prefiere mantenerla alejada del ojo público .

Es importante recordar que la actriz de la película Roma ha dejado en claro que diferentes ocasiones que no tiene prisa en formar una familia, incluso, cuando la rodean rumores sobre romances, ella prefiere salir a desmentirlos.

Según compartió Yalitza Aparicio , no ha pensado en ser madre debido a su corta edad , cabe destacar que la actriz tiene apenas 28 años y su carrera apenas comienza. "Estoy muy joven apenas tengo 28 añitos, ni siquiera lo había pensado", externó la famosa durante la entrevista.

La actriz mexicana de 28 años se sinceró sobre su futuro y respondió a la pregunta más sonada, que fue si desea convertirse en madre pronto . De manera contundente, ella dejó en claro que no es el momento para hacerlo , incluso, ni siquiera es una posibilidad que haya pensado.

Recientemente regresó a ser tema de conversación tras un encuentro que tuvo con los medios de comunicación, donde le cuestionaron cuáles eran sus planes para el futuro con respecto a su vida personal y ella no temió en hablar sobre el tema.

Gilberto Coronel Periodista Web

