Yalitza Aparicio sencilla y elegante presume nuevo guardarropa

Yalitza Aparicio sigue triunfando en el mundo del espectáculo y es que la joven quien en un pasado había sido criticada por su forma de vestir en redes sociales fue muy criticada por usuarios quienes señalaron que los extravagantes vestidos que lucía en las galas se le miraban mal.

Ahora los encargados en vestirla al parecer hicieron caso a los comentarios para que la actriz luciera sencilla y glamurosa logrando buenos resultados, pues en varias fotos de hace unas semanas apareció con mejor look por lo que fue ovacionada.

"No cabe duda, que eres radiante mente hermosa @yalitzaapariciomtz", "Independiente a que digan todo lo contrario, eres linda", "Una gran representante de México saludos siga así mil felicitaciones", son algunos de los mensajes que recibió.

Recordemos que Yalitza no solamente ha tenido suerte en la farándula, también en el amor y es que hace unas semanas se dio a conocer que la estrella de Roma se encontraba estrenando nuevo romance se trata de un joven llamado André quien trabaja en un consultorio dental aunque ella se ha abstenido hablar del romance.

Por si fuera poco Yalitza se encuentra trabajando en algunas campañas a favor de la mujer donde combaten la violencia que se ha vivido en nuestro país durante los últimos años.

"Estoy en unas campañas que no solamente son como pasajeras de bueno ya esta es la campaña y hasta aquí se quedó, hace algunos días estuvimos en San Miguel de Allende con "Cero violencia contra la mujer", que es una campaña que no solamente trata de decirle a las mujeres no pues tienes derechos, debes exigirlos...", dijo Yalitza.