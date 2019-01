Yalitza Aparicio y su descontento por los memes que le hacen

Yalitza Aparicio sigue dando de que hablar y es que la película 'Roma' la catapultó a la fama mundial, pues su trabajo la ha llevado hacer nominada a los festivales de cine más importantes del mundo.

Ahora el programa Despierta América buscó a la oaxaqueña para preguntarle que piensa sobre los memes que le han hecho en redes sociales y se han hecho virales asegurando que no le gustan para nada.

No me agrada la verdad no me agrada tampoco me agrada que me pregunten sobre eso ..., dijo Yalitza.