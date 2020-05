Yalitza Aparicio y su poderoso artículo sobre racismo a comunidades indígenas

Yalitza Aparicio, con su protagónico en la galardonada película "Roma" de Alfonso Cuarón, rompió los estereotipos de la industria cinematográfica de Hollywood. Más allá de haber sido nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar 2019, la actriz mexicana de origen indígena resalta que "nuna pensé que una película sola podría generar conciencia social y cambio".

Yalitza Aparicio escribió su primer artículo de opinión para The New York Times, donde manifestó que cuando el cineasta mexicano Alfonso Cuarón lanzó "Roma" en 2018, donde ella fue la protagonista, realmente sucedió un cambio social. "De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana".

De hecho, fue mi participación en esta película lo que me llevó a apreciar mejor la importancia del arte.

Foto: Chris Pizzello / AP

La actriz se mostró orgullosa de haber representado a personas que no era común ver en la industria del cine. "Hace cuatro años, cuando se emitió una llamada de casting para 'Roma' en mi ciudad, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, casi no fui a la audición. La industria del cine era ajena a mí. Cuando era niña, no podía relacionarme con las personas que vi en las pantallas de cine, los actores y actrices no se parecían en nada a las personas que conocía y sus historias se centraron en mundos muy alejados del mío. Como adulta, estudié para ser maestra y no pensé en convertirme en actriz. Afortunadamente, respondí al llamado y las cosas cambiaron muy rápido para mí".

Fui elegida para el papel de Cleo en 'Roma', y finalmente pude llevar a las pantallas de todo el mundo un personaje que representaba a personas que no habían sido vistas: mujeres mixtecas que trabajaban como sirvientas.

De acuerdo con The New York Times, este artículo de opinión de Yalitza Aparicio forma parte de The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía de The Times (titulado The Stone), en la que más de una docena de artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta: ¿por qué el arte importa?

Yalitza Aparicio alza la voz ante la discriminación en México

La actriz recalcó que en México la discriminación es algo muy real; compartió los datos de una encuenta de 2017 llevada a cabo por la oficina nacional de estadísticas de México, donde se señala que el 65 por ciento de los mexicanos cree que se respetan pocos o ninguno de los derechos de nuestras comunidades indígenas.

"Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?" https://t.co/J7JoNdDrCA — Yalitza Aparicio Martínez (@YalitzaAparicio) May 24, 2020

"Tengo experiencia de primera mano con este tipo de discriminación, después de que fui nominado para un Premio de la Academia por interpretar a 'Cleo', comenzaron a circular comentarios racistas en las redes sociales. Los comentaristas cuestionaron por qué fui nominado, haciendo referencias a mi origen social y étnico".

Una mujer indígena no era una digna representante del país, dijeron algunos. Fue difícil para mí ver y escuchar este tipo de declaraciones.

"Pero gracias a ellos estaban sucediendo conversaciones reales. Finalmente, estas discusiones destacaron la importancia cultural y política de la diversidad en la sociedad, el arte y los medios de comunicación".

Yalitza Aparicio en la alfombra roja de los Premios Oscar 2019. Foto: EFE

Al final de su artículo para el diario estadounidense, Yalitza Aparicio comparte esta profunda reflexión: "El papel de 'Cleo', y el cine en general, han proporcionado un escaparate para que muchas personas sean escuchadas, vistas y valoradas, este es un primer paso para concienciar al resto de la sociedad sobre la importancia de unirse en la lucha para crear un mundo más diverso e inclusivo. Esto, nada más y nada menos, es la importancia del arte".

Foto: Chris Pizzello / AP

También te puede interesar:

Las humildes palabras de la mamá de Yalitza Aparicio en los Oscar (VIDEO)

Yalitza Aparicio entre las 100 personas más influyentes del mundo

Yalitza Aparicio, orgullosa indígena, en la gala de TIME 100