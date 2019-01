Yalitza Aparicio y su poderoso mensaje a quienes la critican (VIDEO)

Yalitza Aparicio, la actriz del momento y nominada a los Premios Oscar, estuvo en la CDMX para la presentación de una campaña de la que es imagen. En su encuentro con los medios de comunicación, la protagonista de la película "Roma" habló sobre todas esas críticas que ha recibido.

Si bien, Yalitza Aparicio ha sido aplaudida por muchos mexicanos por su nominación como "Mejor Actriz" para los premios Oscar, otros más mexicanos solamente se han burlado con memes y la han criticado. Ante esto, la mujer de origen indígena nacida en Tlaxiaco, Oaxaca compartió una poderosas palabras:

Yalitza Aparicio en la alfombra azul de los Critics Choice Awards. Foto: AFP

"Yo no conocía muchas cosas del cine, me alejé totalmente del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía a mí", señaló Yalitza Aparicio.

Que era un mundo de sueños al que yo no podía aspirar, porque ninguna mujer que yo veía en la pantalla se parecía a mí.

Asimismo, Yalitza Aparicio comentó que ahora que empiece a investigar sobre la industria del cine, sabe que hay muchos actores increíbles que sin haber estudiado acutación, han llegado a ser grandes.

Igual reconozco que es muy difícil ser actor. Interpretar un papel es admirable de estas personas y que bueno que ellos estudiaron esta carrera, porque yo, a pesar de que ya lo hice, sigo con ese temor de representar papeles y hacer todo lo que ello hacen.

Pese a las críticas que Yalitza Aparicio ha recibido, se convirtió en la segunda mexicana en ser nominada como "Mejor Actriz" en los Oscar, premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo más importantes de la industria cinematográfica.