Yanet García entre risas sobre su ex: perdió el campeonato (VIDEO)

Como muchos ya lo saben, Douglas Martin (uno de los mejores jugadores de Call of Duty del mundo) terminó su relación amorosa con Yanet García, por dedicarse en cuerpo y alma al torneo internacional de dicho videojuego que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Ohio, Estados Unidos.

Sin embargo, su equipo 'Complexity Gaming', no logró superar la primera etapa del 2018 Call of Duty World League Championship, tras perder 3 a 0 frente al conjunto británico 'Red Reserve'.

Y bien, Douglas Martin se quedó sin campeonato y sin novia, la bella Yanet García.

En el Programa Hoy, donde Yanet García da el clima, habló sobre la derrota de su ex novio. Entre risas manifestó:

"La Chica del Clima" también comentó sobre la indirecta que le mandó vía Twitter. Yanet retuiteó un mensaje de la novia de Justin Fargo, integrante del equipo campeón ‘Evil Geniuses’, en el que se la ve felicitando a su novio por el logro obtenido en el campeonato de dicho videojuego.

Yanet García le agrega al post el mensaje "True love (amor verdadero)".

Douglas Martin usó su cuenta de YouTube para explicar qué pasó en la competencia, y afirmar que no volverá con Yanet García, a pesar que la consideró como una mujer asombrosa.

En un video que tituló "Corazón roto" comentó:

Regresé este año y dije que iba a ganar el campeonato. Me siento mal. Realmente pensé que el equipo podría lograrlo. Hasta el próximo año. Y no, no quiero de vuelta a Yanet. Por favor, paren los memes. Soy un gamer y voy a ganar el campeonato en Black Ops 4.