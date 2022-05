Yanet García ahora pone de moda los vestidos naked dress para la playa

Yanet García de 31 años de edad, no solo es considerada una de las mujeres más bellas de las redes sociales por el físico de diosa que se carga, también la consideran un icono de la moda, esto después de haber posado con un vestido naked dress el cual le quedó espectacular y lo portó desde la playa.

En la foto se puede ver a Yanet García modelando el vestido naked dress con el cual se puede traslucir la figura de la modelo regiomontana, quien tiene una plataforma privada donde se deja ver espectacular, aunque muchos le han dicho que es una perdida de dinero por no aparecer como Dios la trajo al mundo, ella las hace de manera más artística.

"Muy bonita y todo pero, lástima que tengas Onlyfans", "Hermosa eres y con decir tu nombre se sabe que hablamos de cosas bellas. Como decir cielo incluye las estrellas, mencionar "mujer" implica el elemento de la hermosura", Espero con ansias ver esas bellas tomas", "De las dos bellezas naturales, no sé decidir por la más hermosa", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben la ex chica del clima, ha estado alejada de la pantalla chica desde hace un tiempo, pues la hemos visto más enfocada en su carrera como modelo e influencer, pero eso no le quita las ganas de convertirse en una gran actriz, pues quiere crecer demasiado en ese aspecto.

Por si fuera poco Yanet García en estos momentos es una mujer soltera, pues está enfocada en su trabajo, además sigue sanando su ruptura con Lewis Howes, quien ahora sale con Martha Higareda, aunque muchos pensarían que la regia de inmediato se buscaría un nuevo novio, en realidad ella prefiere tener tiempo con ella misma antes que nada y le ayudó bastante como persona.

Además, se ha refugiado con su familia, pues como ya lo saben ella vive en Estados Unidos, pero cuando tiene agenda disponible de inmediato se va a México a pasar tiempo con sus hermanas y su madre, quien está orgullosa por lo lejos que ha llegado la también conductora mexicana en el mundo del espectáculo.