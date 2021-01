Yanet García bailando cumbia y con ropa deportiva causa gran alboroto

Yanet García de 30 años de edad desató la locura en Instagram, esto después de ponerse a bailar cumbia con uno de sus amigas, pero lo que llamó la atención es que vimos a la ex chica del clima, con su ropa deportiva con la cual alborotó a sus fans, ya que todos saben que la mujer originaria de Monterrey tiene tremendo cuerpazo digno de una diosa.

Yanet García logró más de 900 mil reproducciones y varios comentarios de todo tipo donde le hicieron que se mira muy bien la guapa mujer sacando sus mejores pasos de cumbia, pero eso no es todo, pues la alegría que derrocha Yanet García en todo momento emociona a más de uno, pues nunca se le verá triste a la también actriz quien trata de estar motivada siempre.

"Wow aparte de estar Hermosísima y con un Cuerpazo También Bailas Excelente", "No podes ser más hermosa Yanet, saludos desde argentina bonita", "¿Te dejas bailar así con amigos? no podría ser yo", "¿Por qué no extrañas a toda esta gente? ¿Dónde está tu novio, qué haces sola? Si yo fuera tu novio, no lo dejaría bailar con los demás", "Bendito y privilegiado sea quien despierte alado de todo eso", le escribieron a Yanet García.

Para quienes no lo saben Yanet García desde hace un par de años se ha convertido en una de las mujeres más guapas de las redes sociales desde que se puso hacer ejercicio y aunque no fue nada fácil para ella le echó todas las ganas del mundo para poder verse como una estrella de televisión y lo logró, pues ella deseaba darse a conocer.

Hoy en día es una de las influencers más populares de Instagram en México, pues varias marcas la buscan para que les dé publicidad a sus productos, en especial los deportivos, pues saben que la regia está enfocada en el mundo fitness desde hace tiempo, además se ha encargado de dar clases en una aplicación estadounidense donde le va de maravilla.

A pesar de que Yanet García tiene su propia página web donde da consejos de nutrición además de rutinas de ejercicio para lograr el cuerpazo que se carga Yanet García quien como cualquier famosa los haters la han criticado, pues le han dicho que su figura es a base de operaciones estéticas, pero ella lejos de molestarse solo se burla.

Y es que Yanet García en cada entrevista que le hacen la misma pregunta, ella asegura que todo es a base de mucho esfuerzo, por lo que manda un mensaje a todas aquellas personas que quieran verse como la guapa mujer quien siempre se roba la mirada de millones cada que lanza una publicación pues deja a más de uno helados al verla con traje de baño o ropa deportiva.

Regresando con la página de Yanet García, muchos le han dicho el porqué no lanza un only fans al igual que otras mujeres en Instagram, pero Yanet García lejos de animarse prefiere hacer las cosas relacionadas con el mundo del deporte, aunque respeta a todas las personas que han alcanzado una fama arrasadora en only fans, algunos de ellos son Ana Cheri y Daniella Chávez.

Otra de las cosas por las que Yanet García es popular en Instagram es por presumir su sólido amor con Lewis Howes con quien se lleva de maravilla además él ha estado en todo momento detrás de los pasos de su amada, pero también se ha ganado los celos de millones de hombres.