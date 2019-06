Yanet García causa la furia de sus fans y no por su trasero

Yanet García desató la furia de sus fans después de haberse tomado una foto con su novio el exjugador de fútbol americano Lewis Howes, con quien empezó una relación hace unos meses rompiendo el corazón de varios de sus admiradores.

Y es que en la foto que compartió la chica del clima en redes se puede ver a la tierna pareja a punto de darse un beso por lo que algunos internautas se quejaron en sus comentarios, ya que para muchos Yanet García, es la mujer de sus sueños.

"Los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos lo esperas. Este amor es tan hermoso y estoy muy feliz de estar con este hombre increíble". Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo y por construir un hermoso castillo junto conmigo. TE AMO MUCHO papi gringo!!, le dijo a su enamorado.

Hasta el momento la foto de la regiomontana cuenta con más de 80 mil likes, dejando en claro que muchos no están de acuerdo con el romance de la sexy mujer y es que recordemos que cuando ella aparece sola en sus publicaciones y mostrando un cuerpazo desata la locura alcanzando likes arriba de los 300 mil.

"No chifles Yanet, consume también lo nacional", "vato feo estoy más guapo yo", "y por qué no un Papi mexicano piel de bronce brazos de albañil, naaaa Yanet me has decepcionado juuuum", fueron los comentarios de los usuarios molestos con la conductora.

Cabe mencionar que Yanet estuvo alejada de las relaciones por un tiempo y es que la última que tuvo con el gamer Douglas Martin, no fue nada linda ya que el joven decidió terminarla para poder dedicarse a una competencia de video juegos la cual terminó perdiendo.

Dicho rompimiento causó gran asombro en redes sociales y portales de espectáculos ya que nadie podría creer que el youtuber terminaría con una de las mujeres más bellas del espectáculo.

Tras darse a conocer el rompimiento Yanet se aisló de los medios de comunicación pues nunca quiso dar declaraciones pero fue tiempo después en el programa Hoy lo que sintió al terminar con Douglas:

"Me siento tranquila obviamente fue algo que no me esperaba soy ser humano hubo dolor todavía estoy ahí con días difíciles pero estoy tranquila por que fue una relación muy bonita vivimos experiencias maravillosas...", dijo Yanet el año pasado en el programa Hoy.