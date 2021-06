Yanet García como actriz erótica con lencería de encaje

Yanet García de 30 años de edad de nuevo pone a vibrar las redes sociales y es que lanzó otro video para invitar a sus fans a Only Fans, donde aparece en encaje.

En el video se puede ver a la modelo regiomontana como si se tratara de una actriz erótica profesional causando emoción total.

Al parecer el video de Yanet García fue grabado en Estados Unidos, pues quiso darle un toque más elegante a la toma.

Hasta el momento el video de Yanet García cuenta con más de cien mil likes y varios comentarios de todo tipo.

"Bellísima mi amor", "Onlyfans no gracias mejor lo veo todo en su insta o Facebook gratis", "Me puedes prestar un diccionario?", le escriben a Yanet García en redes.

Para quienes no lo saben en el pasado Yanet García sufrió ataques debido a que su cuenta de Only Fans no eran lo que esperaban, pero ahora se está esforzando más.

Cabe mencionar que Yanet García es una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano desde hace tiempo, debido al cuerpazo.

