Yanet García como una verdadera felina en bañador animal print exquisito

Yanet García de 31 años de edad, desató la locura total en redes sociales al ponerse un bañador de leopardo animal print con el cual se miraba imponente, pues no es una sorpresa, que la guapa mujer tenga uno de los cuerpos más espectaculares de las redes sociales, por lo que este outfit lo volvió a demostrar.

Fueron varias sesiones de fotos las que se hizo Yanet García con el bañador de leopardo con el que se le ve una figura digna de una diosa, además las poses que usa la ex chica del clima dejan sin aliento a quien sea, pues no por nada es considerada una mujer muy popular por sus atributos.

El outfit playero de la famosa se puede convertir, tanto en una, como dos piezas, pues en la parte del medio tiene una cinta para transformarlo, además la regiomontana utilizó el cabello recogido, pues quiso que sus fans vieran el más mínimo detalle de belleza natural, pues es una mujer que hace mucho ejercicio desde hace varios años.

Aunque muchos no lo crean, la influencer mexicana en estos momentos está soltera, pues terminó su romance con el ex jugador de futbol americano, Lewis Howes con quien al parecer terminó muy mal, pues ella mismo desmintió no solo al estadounidense, sino a Martha Higareda, actual pareja del histrión, pues quisieron dejar ver a la regia como la mala del cuento.

Otra de las cosas que llaman la atención de esta guapa mujer, es que no se mete en broncas de ningún tipo, pues la chica fitness siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien, por lo que nunca ha estado en el ojo del huracán, además ama centrarse en sus proyecto.

Cabe mencionar que desde hace tiempo vive en Estados Unidos, por motivos de trabajo, pero va y viene a México, pues aquí vive toda su familia, quien frecuenta mucho, además al igual que ella, las hermanas de Yanet García siguen su ejemplo, es decir hacen mucho ejercicio, ya que desean tener un físico igual que deslumbrante que el de ella, por lo que se les ve a diario entrenando en redes.

