Yanet García comparte amorosas palabras a su novio Lewis Howes

Yanet García inició un romance hace unos meses con Lewis Howes, ex jugador de fútbol americano profesional de la Arena League. Por primera vez en su perfil en Instagram la llamada Chica del Clima compartió unas amorosas palabras a su novio.

Junto a una fotografía donde ambos se ven a los ojos, Yanet García escribió: "los planes de Dios son perfectos. El mejor tipo de amor llega cuando menos lo esperas, este amor es tan hermoso y estoy muy feliz de estar con este hombre increíble. Gracias por todo tu amor, por todo tu apoyo y por construir un hermoso castillo junto conmigo".

La conductora de televisión y actriz, finalizó su texto: "Te amo mucho papi gringo". Ante esta declaración de amor, el afortunado Lewis Howes respondió: "te amo mi amor".

La publicación de la Chica del Clima, que tiene más de 240 mil likes, sorprendió a sus seguidores y amigos del medio del espectáculo como Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Ariadne Díaz, Andrea Escalona y muchos más.

Su compañera del Programa Hoy Andrea Legarreta escribió en su post: "que belleza, eres muy valiosa corazón y mereces un hombre bueno que te apapache y te respete. Que lindo que se hayan encontrado, que sean muy felices! Te adoro bebé".

Yanet García y Douglas Martin, una mediática ruptura

Hace unos meses el gamer Douglas Martin aseguró que la ruptura se debió a que Yanet García aparecía en varios de sus videos y por lo mismo, le exigió una parte de las ganancias que obtenía por ellos en su canal de YouTube FaZe Censor.

"Todo empezó a cambiar cuando le mencioné cuánto dinero se podía hacer en YouTube, así que cuando ella entendió cuánto dinero hacia yo en YouTube, quiso obtener un porcentaje de los videos que yo estaba haciendo".

El gamer narró que no cedió a la petición de Yanet García, aunque la apoyaba económicamente e incluso le compró un coche con el que supuestamente ella no estaba contenta. "Lo que más me enojó, y tengo que ser honesto con ustedes, fue cuando le compré a esta chica un coche. La mayoría de las veces, si le vas a comprar a tu novia un auto, se ponen felices y lo aprecian".

Siempre estuve ahí y siempre la apoyé. Nunca la engañé, ni le mentí, ni robé. Fui honesto y creo que ese fue el problema

Posteriormente Yanet García desmintió todas las acusaciones que hizo su ex novio Douglas Martin. Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Chica del Clima destacó que se queda con los momentos bellos de su relación amorosa y recalcó que solo quería evidenciar las falsedades que dijo su ex.