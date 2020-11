Yanet García comparte atrevida foto junto a su novio Lewis Howes

Yanet García de 29 años de edad nos vuelve a dejar con la boca abierta al compartir la foto más atrevida a lado de su novio, Lewis Howes y es que como algunos sabrán hace unos días se vistió de bruja para celebrar Halloween, pero no se quedó con las ganas y compartió más fotos.

Fue una foto en lo que parece la sala del departamento donde vive Yanet García, quien aparece en traje de baño y solamente se dejó el sombrero de bruja, pero decidió invitar a Lewis Howes para que posaran juntos en la foto donde se les ve coqueteando, ya que la agarra de una manera muy atrevida por atrás, por lo que muchos quedaron con la boca abierta por la imagen que alcanzó más de 400 mil likes.

"Se la paso buscando el "trico tri" ese Lewis", "@jucaviapri tu eres el doma brujas, que no te saquen el puesto", "Suertudo ese vato", "Mendigos gringos! siempre saqueando los tesoros mexicanos", "Lewis el más envidiado del mundo!", "Ahí podría estar el gran @jucaviapri pero no quiso la morra", "Me encanta la pareja que hacen", "Increíble estás divina", le escribieron a Yanet García en la foto.

Pero esta no es la única foto que Yanet García tiene en traje de baño, ya que si echas un vistazo a su cuenta de Instagram podrás ver las cientos de fotos que tiene la exchica del clima en traje de baño, leggins o ropa demasiado atrevida con la cual desata la locura de sus más de 13 millones de seguidores quienes han sido testigos de la belleza que se carga Yanet García.

Recordemos que la Yanet García originaria de Monterrey, alcanzó fama mundial después de haberse convertido en la chica del clima del programa Hoy, oportunidad que logró gracias a la productora Magda Rodríguez, quien le dio la oportunidad se ser parte del matutino por primera vez, por lo que su muerte causó tremendo conmoción para ella, es por eso que le dedicó unas bellas palabras en Instagram.

"Mi @magdaproducer te escribo con el corazón hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe de tu partida, dejaste huella en mi desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mi, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, siempre me enseñaste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamás se me olvidará", dice parte del emotivo mensaje de Yanet García.