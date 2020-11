Yanet García con 30 años se siente orgullosa por sus logros

Yanet García está muy orgullosa en estos momentos, pues por fin llegó a los 30 años de edad y aunque muchos no desean cumplir años, ella si los acepta, pero todo porque a su corta edad ha logrado muchas cosas, entre ellas ser modelo, conductora y actriz cine, pues desde muy pequeña deseaba formar parte del mundo de la farándula.

Yanet García empezó a perseguir su sueño de convertirse en modelo cuando era una niña, sus inicios fueron en su natal Monterrey, donde ella buscaba la oportunidad de ser modelo en algunas agencias, pero le decían que no tenía las medidas necesarias para ser una, es por eso que se metió al gimnasio para lograr un cuerpazo de ensueño, pero no fue nada fácil.

Para quienes no lo saben Yanet García tiene poco más de 15 años entrenando muy duro y aunque muchos le han dicho que todo lo que tiene es operado, ella se los demuestra con sus pesados entrenamientos, además de una buena alimentación con la cual ya está acostumbrada, desde hace tiempo.

Cuando Yanet García logró la figura que deseaba, aunque todavía le faltaba lograr lo que ella deseaba, decidió abrir una escuela de modelaje donde le fue muy bien según a la influencer, pues varias chicas llegaron a inscribirse, por lo que Yanet García muy orgullosa siguió adelante.

Yanet García no solo se detuvo con la escuela de modelaje, deseaba más por lo que recibió una oportunidad en una televisora de Monterrey, para dar el clima, por lo que poco a poco su éxito seguía creciendo, además su belleza también era conocida en redes sociales, por lo que comenzó a llenarse de seguidores en Instagram, donde la gente la empezó a ubicarla.

Años más tarde la productora Magda Rodríguez la eligió para que diera el clima en el programa Hoy, por lo que su fama se fue por los cielos y ya no era tan conocida como Yanet García, sino como la chica del clima, quien ponía a temblar a cualquiera con siu impactante físico con el cual hoy en día logró más de 13 millones de seguidores.

Yanet García no solo tuvo la oportunidad de ser parte del programa Hoy, también apareció en obras de teatro donde tuvo éxito total, además fue parte del Teletón, donde muchos la apoyaron, ya que la conducción se le da muy bien a la presentadora regiomontana, quien trata de enfocarse no solamente en el rating de lo que hace, sino interactuar con el público.

Tras haberse ido del programa Hoy Yanet García buscó oportunidades en el en Estados Unidos donde pudo enfocar sus proyectos fitness en una aplicación donde la regiomontana da rutinas de ejercicio para que los usuarios que usen la aplicación puedan lograr el físico de sus sueños, además sigue practicando su inglés.

Cabe mencionar que cuando se dio a conocer la muerte de Magda Rodríguez, Yanet García le dedicó un bello mensaje por el gran apoyo que le dio cuando fue parte del programa Hoy.

Mi @magdaproducer te escribo con el corazón hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe de tu partida, dejaste huella en mi desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mi, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, le escribió Yanet García.