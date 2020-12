Yanet García con apretadito pantalón roto conduce el Teletón 2020

Yanet García de 30 años ya reveló el porqué de su llegada a México nuevamente y se trató por su participación en el Teletón 2020, pues como todos saben la artista originaria de Monterrey, participó el año pasado en dicho evento el cual es transmitido por Televisa año con año.

Este año la ex chica del clima, Yanet García volvió a participar en el Teletón 2020 y lo hizo con un pantalón de mezclilla roto con el cual desató la locura pues el monumental cuerpo de la también actriz fue apreciado por los televidentes quienes le dijeron que se miraba demasiado bien y que sigue conservando su cuerpo de envidia el cual tiene a base de mucho ejercicio incluido una dieta rica en proteínas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Bellísima Yanet García por ti apoyo doy todo mi sueldo", "Me gusta tu humildad y corazón. Pero si esa campaña no fuera de televisa sería muy diferente. Suerte igualmente por suerte ya no veo ese evento", "Felicidades mañana todos no nos vamos a perder ni un momento del Teletón vamos a estar ay desde las 8 de la mañana asta que acabe y los que no han podido donar hagan lo se siente muy hermoso poder ayudar con mucho amor", le escriben a Yanet García en redes sociales.

Para quienes no lo saben Yanet García es una mujer con gran corazón que siempre trata de ayudar a los demás, es por eso que cuando supo del Teletón, ella quedó encantada de que los organizadores la tomaran una vez más en cuenta, pero hubo algo que le dio más emoción a Yanet García y fue el haber regresado nuevamente a México, pues como algunos sabrán ella está viviendo en Estados Unidos desde hace tiempo.

Yanet García no solo quiso verse increíble en el evento, también lanzó unas bellas palabras en una de sus publicaciones donde aparece guapísima con su pantalón de mezclilla roto por la parte de enfrente y un peinado muy casual basado en ondas con las cuales le llovieron cumplidos, no solo de tentación, también de moda.

Ha sido un año MUY DIFÍCIL pero para otros ha sido MÁS DIFÍCIL por eso estamos aquí reunidos para ayudar a tantos niños, niñas y adolescentes que nos necesitan. Juntos vamos a lograrlo @teletonmexicooficial Recuerda puedes donar en Teleton.org y se parte de esta bonita causa, escribió Yanet García en su publicación, donde se le ve muy animada en el evento.

Yanet García también esta feliz por las fiestas decembrinas, incluso ya publicó un platillo de tamales con los cuales deleitó el paladar de sus fans, además sorprendió a todos por que al parecer la regiomontana ya rompió la dieta, pues como saben es una mujer muy fitness que desde muy joven ha cuidado su cuerpo en todos los aspectos, desde hacer ejercicio, hasta clases de meditación con las cuales deja atrás los problemas.

Otra de las cosas que hizo Yanet García al llegar a México podría haber sido darle el pésame a su gran amiga Andrea Escalona, pues para quienes no lo saben la madre de la conductora, Magda Rodríguez, le dio la oportunidad de aparecer en el programa Hoy, como chica del clima, donde se dio a conocer a nivel mundial, puesto que el cuerpazo de Yanet García le dio la vuelta al mundo.

Y es que como se dijo anteriormente Yanet García es una mujer con buenos sentimientos, por lo que siempre estará agradecida con Magda Rodríguez, con quien se llevaba muy bien, además la desaparecida productora la invitaba al matutino, pero por medio de videollamadas, donde daba consejos de belleza de todo tipo.

Cabe mencionar que Yanet García es una mujer cero problemática que nunca ha estado en el ojo del huracán, pues la única que vez que pudo haber estado fue cuando su exnovio Douglas Martin la terminó para dedicarse a los video juegos.