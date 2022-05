Yanet García con bata muy suave deja ver la belleza que porta desde su recamara

Yanet García de 31 años de edad, de nueva cuenta dominó las redes sociales a su antojo y es que la famosa se puso una bata transparente con la cual se paseó por su recámara con una taza de café para ser fotografiada, pues es bien sabido que lleva años en el modelaje.

En el video se puede ver a Yanet García con su bata de seda en color blanco y en la parte de abajo usó un bralette blanco, además de unas zapatillas altas para verse imponente, pues a la joven siempre le ha gustado verse como una diosa y vaya que lo logró, pero eso no es todo, debido a que portó un maquillaje muy elegante.

"Todavía no me explico como no les da un paro a tus fotógrafos, son profesionales…lo sé, pero es demasiado", "Hola Yanet García Muy guapa y hermosa como siempre ojos Linda", "Que preciosa te ves en la foto preciosa yanet García hermosa bella linda princesa mi regiomontana de estados unidos", "Eres una nena encantadora y adorable preciosa yanet García hermosa bella linda princesa mi regiomontana de estados unidos", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que dicha regiomontana pone a todos a temblar se debe a que siempre causa reacciones de todo tipo cuando aparece en diversas poses en su cuenta de Instagram, además se le ha visto muy enfocada en su trabajo desde que terminó con Lewis Howes, pues prefiere darse un tiempo fuera del amor para concretar nuevos proyectos.

Hay que mencionar que la ex chica del clima también es querida por parte de su público, ya que no se mete en problemas de ningún tipo, pues sabe lo difícil que es estar en el medio de la farándula, por lo que se comporta a la altura.

Además, una de las razones por las que se fue a México se debió a que siempre había querido vivir en Estados Unidos, ya que deseaba crecer en todos los aspectos y lo logró, pero nunca se ha olvidado de sus raíces, pues cada que puede viaja a Monterrey para visitar a su familia.