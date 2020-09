Yanet García con foto en la iglesia podría anunciar su boda

Yanet García de 29 años de edad se encuentra muy feliz en estos momentos, ya que regresó a su natal Monterrey, Nuevo León, esto después de irse a vivir a Estados Unidos para buscar nuevas oportunidades de trabajo, por lo que presumió su visita en redes sociales.

Como era de esperarse Yanet García no viajó sola, pues la acompañó su novio Lewis Howes, de 37 años, quien se ha convertido en el alma gemela de Yanet García, pues no hay día que no presuman su amor por medio de fotos y video, es por eso que decidió acompañar a su amada a los lugares que la vieron crecer.

Fue en Santiago, Nuevo León, donde Yanet García se tomó una foto en una iglesia como una postal dandole un beso a su novio Lewis Howes, además le mostró varias partes de dicha localidad, pues tal parecer que es la primera vez que iba a dicho lugar, incluso los fans de Yanet García, se sorprendieron al verla en Nuevo León, pues pensaban que no podían viajar por la pandemia.

"Esto es una foto de Yanet dándole un beso a su pareja", "Ay no puede ser me enoja que estés con ese gringo y aún más que lo beses ya no te voy a seguir más", "Qué bonita pareja mi hermosa, saludos", "Yo conozco ese lugar cuando tenía una Bonita novia de ahí", "Yeiiiii bello nuestro pueblo mágico, bienvenidos a tu terruño", le escribieron a Yanet García.

Pero los fans no solo festejaron que Yanet García estuviera en Monterrey, pues se les hizo muy extraño que solo se tomaran una foto en la iglesia, por lo que comenzaron a decir que la exchica del clima, podría contraer matrimonio muy pronto con Lewis Howes, algo que causaría la tristeza total de los admiradores de Yanet García.

Aunque Yanet García no ha explicado el por qué visitó Nuevo León, muchos de sus fans están de acuerdo a que hace una linda pareja con Lewis Howes y que es un buen partido para ella, basta con ver los mensajes de amor que le manda por medio de sus publicaciones en redes sociales, donde le explica que es la mujer de su vida.

Una relación saludable es aquella en la que dos personas independientes (que están en constante crecimiento) hacen todo lo posible para ayudar a la otra persona a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Escriba a continuación si está de acuerdo. No debes encontrar a alguien que te "complete" y no necesitas una "mejor mitad". Ambos deben emprender su propio viaje, esforzarse por cumplir su propósito y crecer para ser mejores, escribe Lewis Howes a Yante García.

Otra de las cosas que Yanet García y Lewis Howes tienen en común es que son amantes del deporte, pues como todos saben Yanet García lleva una vida fitness desde hace años, mientras que Lewis Howes era jugador de futbol americano, por lo que ambos se completan de maravilla.

Además Yanet García sabe muy bien que Lewis Howes la ha apoyado en todos sus proyectos, pues siempre la acompaña a cada uno de ellos y no porque sea un hombre celoso, sino por que le gusta mujer estar a lado de su novia a quien sorprende cada que puede.

Cabe mencionar que Yanet García alcanzó fama mundial en las redes sociales por tener tremendo cuerpazo y ser una de las mujeres más sexys que ha tenido el programa Hoy en la sección del clima, la cual fue un éxito gracias a ella.