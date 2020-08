Yanet García con mini short de leopardo en pleno bosque desata fantasías

Yanet García vuelve hacer de las suyas en Instagram, pues vuelve a mostrar los atributos que ha logrado con el gimnasio en el cual está enfocada desde hace años y lo hizo gracias a un mini shorts de leopardo, con el cual dejó a todos sin habla, ya que se le miraba espectacular sentada sobre una banca, donde se le ve de espaldas con un paisaje verde increíble.

Como todos saben Yanet García se hizo de una fama de sensualidad gracias al programa Hoy donde daba el clima, pero en Instagram logró popularidad a nivel mundial debido a las fotos donde presume su cuerpazo la mujer de 29 años de edad, quien hoy en día vive en Estados Unidos para encontrar nuevas ofertas de trabajo en la televisión.

Volviendo con la foto que subió la joven originaria de Monterrey alcanzó más de 400 mil likes y los piropos no se hicieron esperar, ya que más de uno desea una cita con Yanet García, pero la realidad es la joven no estaría interesada en salir con alguien pues es la actual novia del exjugador de futbol americano Lewis Howes quien se ha empeñado a enamorar a Yanet García cada que puede.

En otra imagen Yanet García aparece a lado de su novio Lewis Howes tomándose de la mano y subiendo unas escaleras, dejando en claro que se les puede ver en todas partes juntos y es que desde que Yanet García estaba trabajando en el programa Hoy el deportista hacía todo lo posible por acompañarla al foro de televisión.

"En la vida, no es adónde vas, es con quién viajas Te amo @lewishowes", le escribió Yanet García muy enamorada a Lewis Howes por lo que pronto Yanet García podría dar el siguiente paso con su novio, ya que en más de una ocasión otros fans les han dicho que deberían casarse, ya que hacen una pareja muy linda y solida, pero prefiere seguir enfocándose en sus proyectos.

Mientras tanto Lewis Howes no se queda callado y corresponde los mensajes de amor de Yanet García, de quien esta realmente enamorado, prueba de ello fue el mensaje de amor que le dedicó a su amada el 25 de junio donde aparece retratado con la mexicana.

Quédate soltero hasta que conozcas a alguien que felicite tu vida ... que te brinde más paz y amor, y quiera verte en tu mejor momento. Si no está haciendo eso por su pareja, y ellos no son para usted, entonces no vale la pena su tiempo. Debes ser capaz de aceptar y celebrar a la otra persona por lo que es (incluso si se trata de una cultura diferente) y estar abierto a crecer a diario y abordar temas incómodos rápidamente. Agradecida por @iamyanetgarcia que me empuja a crecer y siempre está aprendiendo ella misma, escribió Lewis Howes.