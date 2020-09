Yanet García con pantalón entallado le da la bienvenida a Halloween

Yanet García de 29 años de edad ya le está dando la bienvenida a Halloween y fue por medio de una foto, donde aparece junto a su perrita Mamacita, en un gran cultivo de calabazas en Ohio, Estados Unidos, lugar donde al parecer año con año, le gusta ir a la chica nacida en Monterrey.

La foto de Yanet García, alcanzó más de 176 mil likes, y varios comentarios donde le hicieron saber, que se miraba muy sexy con su pantalón mezclilla, ya que resaltaba a la perfección los músculos de sus piernas, las cuales mantiene con mucho ejercicio, equilibrada con una buena alimentación.

"El clima ya no es lo mismo sin ti ahora ya no me importa si llueve o hace calor jajaja besos", "Muaah , Buenas Noches , Muñecota , Te ves precioasa , Lindo Ombligo de Semana, otro piquito, muaah", "Eres la más guapa de todo el mundo", "Que hermoso perrorin tienes muñekita preciosa", "Que precioso tu pomerania yo quiero uno pero no se donde conseguirlo", le escribieron a Yanet García.