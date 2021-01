Yanet García con ropa deportiva remarca su figura de diosa azteca

Yanet García de 30 años de edad vuelve hacer el centro de atención de las redes sociales, esto después de compartir una foto, donde se le ve con ropa deportiva muy apretadito con el que llama la atención de sus millones de seguidores, pues se le miran impresionantes sus atributos los cuales la hicieron famosa desde 2017.

La foto de Yanet García además de verse demasiado coqueta, tenía un significado especial, pues la joven originaria de Monterrey, quería ayudar a todas aquellas personas que están pasando por un momento oscuro en estos momentos, además la ex chica del clima siempre ha tratado de conectarse con sus seguidores en todos los aspectos, pues le gusta saber que hacen.

"Nos han enseñado que tenemos que estar bien, felices y sonriendo... Pero que pasa con esos días en los que no nos sentimos bien?? Esta mal? NO!!!! Es normal tener días no tan buenos, date permiso de sentirlos, de aprender de ellos , de levantarte más fuerte, de no quedarte ahí, porque es en esos momentos más oscuros y más difíciles", escribe Yanet García en parte de su mensaje.

Tras el mensaje de Yanet García los fans no dudaron en contestarle y no solo decirle que está en lo correcto, sino que está hermosa con el conjunto deportivo con el cual se le ve verdadero cuerpazo a la regiomontana quien lleva una vida fitness desde hace varios años, además está fascinada con lo que come.

"Hay veces que uno ya no puede más... pero a darle", "Que bonitas palabras justo hoy son esos días", "Definitivamente la vida siempre es mejor después de tanto aprendizaje de los buenos malos y no tan malos momentos", "Tienes razón, estimada Yanet, es preciso levantarte en los momentos más difíciles de la vida", escribe Yanet García.

Para quienes no lo saben, Yanet García ama motivar a sus fans, pues es una mujer muy agradecida, es decir, ella se debe a ellos, por lo que la ex conductora del programa Hoy, hace lo que sea para levantarles los ánimos, pero eso no es todo, pues si la regia ve el día es perfecto y que todo marcha bien, les regala una postal ya sea en traje de baño o pijama con la cual desata la locura total.

Algo que llama la atención en las palabras de Yanet García, es que ella también se ha caído varias veces dejando en claro que no puede afrontar sola cualquier problema y como ser humano se puede caer, por lo ella lejos de hacerse más daño deja que todo pase es decir abraza el momento crítica para después levantarse con fuerza.

Otra de las cosas por las que Yanet García es ovacionada es por ser una mujer que lucha por sus sueños, es decir que la también actriz lejos de haberse quedado estancada en el programa Hoy decidió tomar su maleta para irse a Estados Unidos donde busca nuevas oportunidades de trabajo para crecer aún más como artista.

El cuerpazo de Yanet García que derritió las redes/Instagram

Pero Yanet García no es una mujer que está sola, pues cuenta con el apoyo incondicional de su novio Lewis Howes, con quien ella se lleva de maravilla, además están muy enamorados, pues la guapa modelo siempre le manda mensajes de amor a su galán quien para muchos internautas es uno de los hombres más envidiados de Instagram.