Yanet García con traje de baño de bolitas le pone toque picante

Yanet García de 30 años de edad tiene a todo el público en shock, esto después de haberse puesto un traje de baño de bolitas con el cual se le miraba tremendo cuerpazo a la mujer, quien es una de las mujeres fitness más aplicadas del mundo del espectáculo, por lo que más de uno se quedó frío al ver la publicación de la mujer originaria de Monterrey.

La foto de Yanet García de inmediato alcanzó más de 100 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde sus fans le hicieron saber a la ex chica del clima que se mira demasiado bien, además le volvieron a pedir tips de como se debe alimentar correctamente, además de hacer ejercicio, pues en sus historias de Instagram siempre presume los distintos ejercicios que hace para tener ese cuerpazo que se carga de diosa.

"Celestial asombrosamente hermosa te ves fabulosa cara de un ángel y el cuerpo de una diosa griega pura perfección", "Cuenta la leyenda que si comentan les contesta", "Wooo que piernas hermosas bb si esas son las vías me imagino la estación cariño", "Una diosa hermosa no se iguala a ninguna la mejor de todas", le escriben a Yanet García en Instagram.

Otra de las cosas por las que Yanet García es elogiada en redes sociales, es porque la artista jamás se ha sometido a un tratamiento para bajar de peso, pues ella quiere ser un ejemplo para sus millones de internautas, quienes han quedado encantados al ver la disciplina que lleva Yanet García desde hace años, ya que todo ha sido un proceso.

La fama de Yanet García es tan grande que muchas marcas se han querido asociar con ella para que les de publicidad, algo que la joven acepta con mucho gusto, pero más que nada a la artista siempre le ha gustado ser una mujer muy movida, ya que le fascina trabajar a la despampanante mujer de curvas peligrosas.

Una de las cosas que le fascina hacer a Yanet García en sus ratos libres, es lanzar tutoriales de como se debe hacer una buena rutina de ejercicio, la cual casi siempre implica entrenar pierna o abdomen uno de los ejercicios favoritos de la mujer regia quien lo da todo cuando entrena.

Yanet García con su cuerpazo en traje de baño/Instagram

Para quienes no lo saben Yanet García ya no vive en México desde hace un tiempo, pues se fue a Estados Unidos buscar nuevas oportunidades de trabajo donde le ha ido muy bien, pues la regia es parte de una aplicación la cual enseña como se debe entrenar adecuadamente para no sufrir lesiones.

Aunque Yanet García está en otro país como se dijo anteriormente, el público desea que regrese a dar el clima en el programa Hoy, pues fue en el matutino donde se empezó a conocer más a la también actriz quien está muy agradecida de haber sido parte de dicho proyecto.

Cabe mencionar que cuando Yanet García estaba en Hoy, se había hecho una dinámica donde la producción se dedicó a buscarle un novio a la mujer fitness, pues acababa de terminar una relación con un chico americano.

