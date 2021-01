Yanet García con vestido de cuero chedrón se llena de piropos subidos de tono

Yanet García de 30 años de edad, vuelve acaparar las redes sociales con la belleza que se carga y esta vez lo hizo con un vestido de cuero el cual se le acentuaba muy bien a la figura de la chica nacida en Monterrey quien es una gran celebridad en Instagram debido al cuerpazo de diosa que se carga desde hace varios años.

Fue un video el que subió Yanet García a Instagram, donde se le ve con un vestido color chedrón con el que se miraba espectacular, pero eso no fue todo, pues de frente tenía una vista impresionante, ya que la ex chica del clima vive en unos departamentos de Estados Unidos, los cuales tienen un paisaje increíble, por lo que Yanet García quiso compartir con sus fans lo que estaba viendo en ese momento.

"Mientras mis ojos ven lo hermosa que estás afuera. Mi corazón siente lo perfecta que eres por dentro", "Definitivamente uno de los cuerpos más bellos del mundo", "Que guapa preciosa linda como siempre mi niña hermosa eres mi princesa bebé bonito día", "Gracias por tanto!! Sigo a tu novio . Ustedes son lo máximo", "ola Yanet Soy Ricardo de nuestra tierra ay mamá luces muy hermosa Wau saludos besos y abrazos y apapachos gracias", le escriben a Yanet García.

Para quienes no creen que Yanet García tiene un cuerpazo de diosa y que todo su físico es operado, ella en varias ocasiones ha demostrado que como era su físico en el pasado, pues Yanet García era una chica sin nada de músculos, pero su visión por salir adelante, la hicieron darle con todo al gimnasio y la buena alimentación logrando resultados sorprendentes.

Y es que cuando Yanet García entró al programa Hoy el público del matutino de inmediato se preguntó quien era la guapa mujer regia, por lo que sus redes sociales se convirtieron en una gran sensación, pues los internautas pudieron ver la belleza que se carga la mujer y lo duro que entrena para verse como una verdadera diva causando gran asombro.

Muchos pensarían que Yanet García es una mujer que solo se dedica hacer cardio, pero la realidad es que ella le mete mucho peso a las máquinas pues quiere que sus músculos crezcan mucho más, pues en el mundo fitnnes, Yanet García es muy conocida, pero ella sigue buscando en Estados Unidos su sueño de convertirse en actriz, pues desde niña soñaba con la actuación.

Yanet García es una mujer que lucha por lo que quiere y ha cumplido sus metas, pues ya realizó algunos trabajos en cine, incluso en el extranjero donde su fama se ha dado a conocer a nivel mundial en especial pues en algunas ocasiones su nombre ha sido tendencia y todo por su físico de diosa con el cual sigue acaparando miradas.

Algo que le han dicho a Yanet García hasta el cansancio es que abra su propia cuenta de only fans, ya que varias famosas se han dedicado a usar esta plataforma para realizar contenido exclusivo, aunque a Yanet García no le convence de todo, pues ella prefiere dedicarse a otros proyectos que no tienen nada que ver con dicho mundo el cual se ha convertido en la sensación.

Cabe mencionar que Yanet García es una mujer con compromiso, es decir tiene una relación amorosa con el deportista Lewis Howes, con quien se lleva de maravilla y derrocha amor en todos los sentidos, basta ver como se demuestran su amor en redes sociales donde son la sensación, pues se ve que entre ambos hay una buena comunicación.