Yanet García con video ardiente te modelo en lencería muy sabrosa

Yanet García de 30 años de edad posó en un video tan sexy que más de uno de sus fans quedó paralizado al ver el cuerpazo de la famosa con lencería de encaje muy atrevida.

En el video de la modelo regiomontana podemos ver como posa con la lencería de plumas e invita a sus fans a que se suscriban a Only Fans donde tiene mejor contenido.

Hasta el momento la publicación lleva más de 200 mil reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo donde le escriben de todo a esta bella chica.

"Uno de los peores fans únicos en la plataforma ...", "Uff,me prendes amor, quiero todo contigo", "Muy bonita lencería", le escriben a Yanet García por su ardiente video.

Para quienes no lo saben este año la ex chica del clima se estrenó en Only Fans donde le fue muy bien por el cuerpazo que siempre se ha cargado, aunque otros la atacaron.

Otra de las cosas por las que siempre ha sido elogiada es por como ha llegado tan lejos y es que desde su aparición en el programa Hoy las ofertas de trabajo le han llovido.

Yanet García también está en boca de todos por una poderosa razón y es que sigue soltera, por lo cual más de uno desea tener un romance con la ardiente regia.

