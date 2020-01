Yanet García cumple un año con el amor de su vida Lewis Howes

Yanet García sigue derrochando miel en redes sociales y no por sus fotos en las que presume el tremendo cuerpazo que se carga, sino por haber cumplido un año a lado del hombre de su vida, Lewis Howes con quien se lleva de maravilla.

"NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO!!!!!! Gracias por un viaje lleno de momentos mágicos e inolvidables!!!! Cuando menos te lo imaginas la vida te sorprende. Así fue como llegaste a mi vida hace 1 año @lewishowes . Sin esperar nada, sin tener expectativas..... Te has convertido en MI TODO Hoy le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino porque tienes el corazón más hermoso del mundo. Me siento tan agradecida de estar a tu lado. Eres un ser maravilloso que todos los días me motiva e inspira a ser mejor persona. Gracias por ser el hombre que siempre soñé, por cada día demostrarme lo que es posible con amor Feliz aniversario", escribió Yanet en sus redes.

Hasta el momento la publicación de Yanet cuenta con más de 16 mil likes y se pueden ver varias fotos de la regiomonta a lado del deportista quien ha estado con ella en los mejores momentos de su vida.

"Muchas felicidades mi guera tu primer aniversario amoroso con esa persona que está a tu lado", "Bonitas palabras en poco tiempo felicidades preciosa más vale que te cuide que estás pa eso", le escribieron a Yanet García por su primer aniversario amoroso.

Cabe mencionar que Yanet García vive en Estados Unidos desde hace algunas semanas, pues se fue a buscar nuevas oportunidades de trabajo, ya que la regiomontana también se dedica a la actuación.