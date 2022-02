Yanet García de encaje rojo y zapatillas negras como un exquisito chocolate

Yanet García de 31 años de edad de nuevo hace ruido en las redes sociales con una de sus publicaciones, pues apareció con encaje rojo y zapatillas para modelar en una sesión de fotos donde se le ve como una verdadera diosa, pues podrá pasar el tiempo, pero su figura sigue intacta.

En el video se puede ver a la ex chica del clima en el cuarto de un hotel posando como una verdadera diosa, donde sus curvas volvieron a convertirse en el centro de atención de todos, por si fuera poco la guapa mujer desbordó una belleza única que solo ella sabe meter en un detrás de cámara, pues las tomas son perfectas.

Hasta el momento la grabación alcanzó más de 200 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde el público quedó impactado con el magnífico cuerpo de la modelo regiomontana quien es amante del ejercicio desde hace varios años, además se alimenta muy bien, pues como ella lo ha dicho en redes o entrevistas pasadas, esa es la clave para lograr el cuerpo de tus sueños.

"Es este amor es este amor es este amor... que estoy sintiendo'... quiero saber oh... oh quiero saber!", "Ahora desperté, abrí instagram y vi una de las mejores vistas del mundo", "Esta es la razón por la que me gusta mucho. Tan hermosa, encantadora, adorable", "Algún cuerpo estará disfrutando de San Valentín día y noche también por la tarde", le escriben los fans a Yanet García.

Para quienes no lo saben la regia es una mujer muy trabajadora, es decir cuando no está en Nueva York haciendo fotos la vemos en México haciendo grabaciones para su Only Fans o en YouTube, donde comparte rutinas de ejercicio para todos aquellos que quieran estar en forma.

Otra de las cosas que han notado los fans de esta guapa mujer es que en estos momentos al parecer está soltera, pues tras romper con el ex futbolista Lewis Howes no se le ha visto con algún galán, por lo que más de uno desea una relación con ella, pero no es su prioridad en estos momentos.

