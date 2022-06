Yanet García de lencería azul luce despampanante e impacta a sus millones de fans

Yanet García de 31 años de edad de nueva cuenta, deja en claro porque es la reina no solo de las redes sociales, sino de Only Fans, esto después de aparecer con lencería en color azul demasiado ajustada con el cual se le mira tremendo cuerpazo, pues es bien sabido que toda su vida ha sido fitness.

En la foto se puede ver a Yanet García con su lencería azul de encaje posando como la verdadera diosa que siempre ha sido ante sus fans, además la sonrisa nunca ha faltado en ella, pues es otra de las cosas que la han caracterizado ser una mujer de lo más positiva en todos los aspectos, aún en los momentos peores.

Para quienes no lo saben, la apertura de la cuenta de Only Fans de la ex chica del clima dio mucho de que hablar, pues desde hace tiempo sus millones de fans esperaban algo así, pero ella se resistía en todo momento, pues estaba centrada en otros proyectos en aquel tiempo, pero ahora que la abrió no ha parado de trabajar.

"Un poquito más y casi se mira el centro de la ciudad", "Tremenda mujer la quiero mamacita", "Deliciosa sabrosa que ricura de biscochito tienes mami", "Divina .....eres la mujer mas Bella nadie como tu eres perfecta en tus encantos", "Con esa lencería te ves muy hermosa Yanet", "Que preciosa te ves con ese bikini yanet García hermosa bella linda princesa mi regiomontana de estados unidos", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que llaman la atención de Yanet García es que nunca se mete en líos, pues es considerada una mujer tranquila que se enfoca en lo que hace sin la necesidad de afectar a los demás, pero eso no es todo, le encanta mantenerse ocupada en el gimnasio, pues hacer pesas es lo suyo.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que en estos momentos es una mujer soltera que prefiere enfocarse en otros asuntos como de trabajo, entre otras cosas, además de llevarle a sus fans el mejor contenido en cuanto a Only Fans, pues quiere seguir manteniéndose como una de las mejores en dicho mundo.