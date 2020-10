Yanet García desata la locura con sus leggins rosa

Yanet García de 29 años de edad y nacida en Monterrey, vuelve a dejar a todos con la boca abierta, esto después de aparecer en leggins rosa en un balcón, donde su físico llamó demasiado la atención, pues se le miraba muy bien dicha prenda la cual resaltó su impresionante cuerpo como era de esperarse.

"No compares tu vida con la de los demás. No hay comparación entre el sol y la luna, brillan cuando es su momento", fue el mensaje con el cual Yanet García decidió acompañar su foto, logrando más de 260 mil likes, pues no es novedad que la exchica del clima logre tantas reacciones en tampoco tiempo, pues su fama es mundial, esto después de la figura que se carga.

"Claro que son de ejercicio operadas se notan de inmediato que no van ni con la pierna!!", "Que chulada las montañas y el cielo", "Muy cierto yanet, saludos desde Mty te admiro mucho y también estoy luchando por hacer algo mas", "@iamyanetgarcia 10 años para tener ese cuerpo tan bonito... Oh! Dios ósea ya se pasó el tiempo para mí, fueron los cometarios que le escribieron a Yanet García en redes sociales al ver la tremenda foto en leggins.

Dicha foto de Yanet García, al parecer se debió a que mucha gente sigue criticando su figura, pues como era de esperarse, los haters le han dicho que todo lo que tiene es operado, pero Yanet García, lejos de ponerse a pelear con todos ellos, prefiere publicar los resultados que ha logrado con el ejercicio y la disciplina.

Fue una foto de hace varios años, la que subió Yanet García en sus redes sociales, donde se le ve en una pasarela y con una imagen muy delgada, pero la comparó con otra donde se le ve con tremendo cuerpazo dejando a todos con la boca abierta, ya que Yanet García jamás ha ocultado su pasado, mucho menos en el mundo fitness.

Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TU TAMBIÉN PUEDES! CONFÍA EN EL PROCESO Y LOS RESULTADOS LLEGARÁN. "Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes" @fitplan_app 100% Hecho en el gym, escribió Yanet García en su foto.

Yanet García con sus espectaculares leggins rosa/Instargram

"Eres una inspiración para mi y muchas personas", "Gracias por la motivación Yanet! Al ver tu videos y conocerte fue que comencé con la vida fit, llevo casi un año y comienzo a ver cambios. Si se puede!", "increíble cambio, cuanto tiempo de la primera imagen", "Felicitaciones mi Yanet te admiro saludos bella y bendiciones", le escribieron a Yanet García en esa imagen.

La fama de Yanet García es tan grande, que ha tenido la oportunidad de tener trabajo en el mundo fitness, ya que en Estados Unidos forma parte de un equipo de personas fitness, quienes se han encargado de promocionar una aplicación para que sus fans hagan ejercicio.

En el amor le va de maravilla

Aunque Yanet García tiene millones de seguidores en redes sociales, que desean salir con ella, muchos al parecer no saben que Yanet García ya tiene pareja, se trata de Lewis Howes, quien se ha encargado de cuidar, proteger y amar Yanet García, con quien siempre se le ve en todo momento.