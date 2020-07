Yanet García desesperada por recuperar su fama sube fuerte foto

Hace unos meses Yanet García acaparaba todos los titulares de espectáculos con las atrevidas fotos que subía en redes sociales, donde su físico era demasiado elogiado y es que para muchos era impresionante, incluso unos aseguraban que la regiomontana estaba toda operada, pero ella les demostró que se equivocaban pues era completamente natural, ya que todo era a base de ejercicio, más una buena alimentación.

Pero la fama de la exchica del clima ha ido decayendo poco a poco, desde su salida del programa Hoy para irse a buscar trabajo en Estados Unidos, pues sus publicaciones no tienen tanto impacto como lo tenían el año pasado donde rebasaban hasta el medio millón de likes, es por eso que la mujer de 29 años está compartiendo nuevamente contenido sexy y lo demostró con una foto en traje de baño donde se le ve recién salida de la alberca.

Cómo era de esperarse la foto de Yanet García superó los 700 mil likes, además de los cuatro mil comentarios donde su mismo novio Lewis Howes, quedó impresionado por la belleza de su novia a quien nunca se le ha despegado desde que se conocieron y es que el exjugador de fútbol americano la ha impulsado a que sigas sus sueños.

Algo que llamó la atención de los internautas en no solo fue la tremenda figura de Yanet García, sino que mostró algo que pocos sabían y que siempre disimulaba con el photoshop, se trata de las estrías que tiene en sus glúteos, por lo que también fue ovacionada por mostrarse completamente natural.

Y es que es muy común que varios artistas recurran a la magia de las redes sociales para verse perfecto en las fotos, por lo que Yanet García decidió hacer la diferencia con esta exitosa foto.

"Que elegancia la de Francia", "Muy hermosa Yanet García que tal vista", "Estas aplicaciones deberían quitar los filtros y dejar que la gente se vea al natural que cambie la mentalidad que vuelva lo natural sin miedo al que dirán", "Muy bien que muestres tu cuerpo sin filtros te doy un like", "No hay estarías feas, hay mujeres mal hechas", "Para mi que se dibujó las estrías jajajaja ella es perfecta", "Marcas del esfuerzo, preciosas tus estrías", escribieron en redes sociales por la foto.

Por si fuera poco Yanet García no solo ha tratado de motivar a sus fans con sus atrevidas fotos, sino que les ha dicho que se cuiden para no contagiarse de coronavirus, por lo que la guapa mujer les ha pedido que se cuiden y que cumplan con los protocolos de sana distancia, por lo que ha tratado de darle unos tips a sus fans para que se cuiden si salen de sus casas.

Recordemos que son varias las chicas que le han hecho competencia a Yanet García para verse mucho más sexy que ella, por lo que han tratado de opacarla en todos los aspectos dese convertirse en animadoras de televisión, hasta modelando prendas demasiado atrevidas, por lo que la chica originaria de Monterrey no se ha dejado y trata de defenderse en Instagram con su contenido.

Cómo se dijo en un principio Yanet Garcia ha sido blanco de críticas en redes sociales, esto después de alcanzar fama Internacional en el programa Hoy por el excelente físico que se carga, es por eso que los famosos haters la juzgaron en redes sociales, asegurando que la exchica del clima estaba toda operada, por lo que tuvo que responder varias veces, incluso en el matutino Hoy mencionó que la única operación estética que tiene aumento de pechos, mientras que el resto de su cuerpo es gracias a una vida saludable desde hace años, además de tener una mente muy positiva ante cualquier situación que se le presente.

Algo que sí siempre he aceptado es que el busto no es natural el busto sí me lo aumente, porque me ayuda en mi autoestima y porque no y porque estaba muy delgadita y lo acepto es la única cirugía que tengo en mi cuerpo y jamás lo voy a negar, dijo Yanet García para el programa Intrusos.