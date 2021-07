Yanet García en bikini hincada y con mirada tierna deja sin habla a fans

Yanet García de 30 años de edad hizo lo que muchos de sus fans deseaban, verla hinca en bikini y con una mirada de lo más sexy, pues algo que siempre ha llamado la atención de todos.

En la foto la cual fue subida hace unos minutos, se puede ver a la ex chica del clima con un bikini color neón donde deja bien en claro que belleza le sobra totalmente en todos los aspectos.

"Elija un socio que sea bueno para usted. No es bueno para tus padres. No es bueno para tu imagen. No es bueno para tu cuenta bancaria. Elija a alguien que hará que su vida sea emocionalmente satisfactoria", le escriben a Yanet García.

Como era de esperarse la foto de Yanet García se llenó de comentarios de todo tipo donde le escribieron de todo a la modelo regiomontana quien es muy popular en redes.

Yanet García fascinó a sus fans con esta foto/Instagram

"Creo que había algo más dentro, ¡pero lo mataste!", "Preciosa bella y escultural mujer", "Yanet estás mega super bellísima", le escriben a Yanet García en Instagram.

Otra de las cosas por las que Yanet Garcpia es una mujer muy elogiada ha sido por motivar a sus fans a no darse por vencidos, pues le han dicho a la también actriz que no están del todo felices con su cuerpo.

Cabe mencionar que supuestamente Yanet García está soltera, por lo que muchos de sus fans desean tener una cita con ella, pero la famosa está centrada en su carrera.

