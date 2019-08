Yanet García en sexy tanga celebra sus 11 millones de seguidores

No es novedad que Yanet García encienda las redes sociales con sus increíbles atributos, en esta ocasión la chica del clima celebró llegar a los 11 millones de seguidores en Instagram con una sensual fotografía que tiene hablando a todos.

Yanet es muy comprometida con sus seguidores, pues los mantiene constantemente al tanto de su vida y de lo que hace día tras día, todo esto la hizo alcanzar la gran cantidad de seguidores que ahora festeja.

Con una muy buena actitud, la chica comparte diferentes fotografías mostrando su cuerpo y el gran avance que ha logrado con el, gracias a sus arduas rutinas de gimnasio y rigurosa dieta para no perder la figura.

Hard work pays off, YA SOMOS 11 MILLONES! MUCHAS GRACIAS ��❤️ ���� THANK YOU FOR 11 MILLION FOLLOWERS", escribió Yanet al pie de su fogosa fotografía.