Yanet García, en traje de baño, demuestra que ni Karely Ruiz le hace competencia (FOTO)

Yanet García volvió a causar furor entre sus seguidores y los halagos no se hicieron esperar en la publicación, misma que cuenta con miles de me gustas, cantidades a las que llega sin problema alguno.

A pesar de que muchos aseguraron que la belleza y el físico de la conductora fueron destronados por Karely Ruiz , la modelo del momento, ella deja en claro que la jovencita no es ninguna competencia , pues también puede lucir majestuosa.

En la imagen se ve a Yanet García posando en un traje de baño de dos piezas en color amarillo, presumiendo su silueta de encanto y esos atributos que no tienen rival, demostrándole a su público que, entre ella y otras figuras femeninas, no existe comparación.

Estados Unidos.- La conductora e influencer regiomontana, Yanet García , sigue causando sensación en las redes sociales , no sólo por su belleza, también por un físico de impacto que ha logrado con gran disciplina y empeño, lo que ha demostrado en distintas ocasiones ante sus seguidores.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.