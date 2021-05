Yanet García envuelta en toalla se toma foto al salir de la ducha

Yanet García de 30 años de edad lo vuelve hacer y es que se tomó una foto donde apenas se le ve saliendo de la ducha.

En la foto se puede ver a la ex chica del clima al parecer saliendo de la ducha pues aparece envuelta en una toalla, además de tener otra en la cabeza.

La foto de Yanet García alcanzó más de 100 mil likes además de varios comentarios de todo tipo donde le dijeron de todo, pues siempre le mandan piropos.

"Cuánto tengo que pagar por el only fans?", "Que apetecible y hermosa estás cosita rica", "Mi amor tan linda. Si no estuvieras tan lejos", le escriben los fans a Yanet García.

Para quienes no lo saben dichas fotos son para darle publicidad a la cuenta de Only Fans que abrió la modelo regiomontana.

Y es que Yanet García siempre ha sido una mujer que le encanta emprender, por lo cual se dio cuenta de lo bueno que era crear una cuenta de Only Fans de la cual es parte.

Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues algunos fans se han quejado con Yanet García de verles la cara, pues no creen que la cuenta de Only Fans es tan buena como la de otras chicas, ya que la también actriz no enseña mucho.