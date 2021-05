Yanet García es criticada por el contenido que comparte en OnlyFans

México.- Puede que Yanet García esté logrando un gran éxito tras incursionar en la plataforma de OnlyFans, una alternativa para ganar dinero extra ofreciendo contenido exclusivo para sus seguidores con una suscripción mensual que varía del personaje, en este caso, la modelo fitness cobra $400 pesos mexicanos.

Pero no todo es de color de rosa, ya que el contenido de la Chica del clima ha estado decepcionando a sus seguidores y suscriptores, según señalaron en una reciente publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram mostrando el fascinante departamento que la página le rentó en un viaje patrocinado a Nueva York.

La influencer, modelo y presentadora de televisión está recibiendo un gran número de críticas por el tipo de contenido que está publicando en la plataforma, por lo que los reclamos de quienes ya han pagado una suscripción no se han hecho esperar en la sección de comentarios de sus publicaciones.

Todo parece indicar que muchos de sus seguidores creían que Yanet García se mostraría completamente al natural y sin censura en la plataforma, pues es así como muchos usuarios la utilizan y logran un gran reconocimiento, pero esto no es así y ahora están muy enojados con ella.

Aunque esperan un contenido subido de tono, no lo han obtenido y es que la estrella mexicana jamás explicó si haría desnudos o no para su página, por lo que muchos de sus fans están defendiéndola a capa y espada, pero otros se le han ido con todo.

Según explican algunos usuarios de Internet que se han suscrito a su página de OnlyFans, Yanet García sólo publica contenido que se parece mucho al que comparte en Instagram, por lo que aseguran que no vale la pena suscribirse y gastar un dinero extra por su contenido.

"Pero yo me suscrito si veo desnudos, de que sirve un only fans con puro bikinis", "Es lo mismo que sube a insta", "No lo hagan compas. el contenido es igual al de Instagram", se lee entre comentarios. Ante los comentarios, Yanet García no se ha pronunciado, pero continúa logrando un gran éxito en OnlyFans, páginas en las que otras celebridades han incursionado y mostrado de más.