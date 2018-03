Yanet García, más allá de 'la chica del clima'

A través de redes sociales Yanet García fue llamada 'la chica del clima', una mujer bella y sensual, indiscutiblemente. Sin embargo, una mujer no debe ser solamente encasillada por su físico, sino por todo lo que puede lograr en este mundo, donde ya dejaron de ser el sexo débil.

“Soy una persona como cualquier otra, que tiene sueños, tiene metas, una persona que lucha todos los días por sus objetivos, y que realmente me ha costado muchísimo todo lo que tengo”, comentó Yanet García en entrevista con EL DEBATE, luego de terminar sus labores del día en el programa Hoy.

Sin duda alguna la vida nos tiene ya marcado nuestro destino. Sin tenerlo en sus planes, la bella Yanet García recibió la invitación para unirse a la nueva etapa del matutino Hoy, bajo la producción de Magda Rodríguez.

La conductora de televisión resaltó que ha sido recibida maravillosamente por todos sus compañeros conductores, así como por el staff y producción, “todo Televisa, realmente”.

Yanet García, quien se encontraba radicando en Nueva York, preparándose para cumplir uno de sus grandes sueños: la actuación. Decidió experimentar y aventurarse al llegar a su vida este nuevo proyecto como conductora de televisión.

“Dejé todo en Nueva York para venirme para acá; a nivel profesional creo que fue muy buena decisión, obviamente dañó a mi familia en Monterrey, en Nueva York dejar todos mis proyectos que tenía, como seguir estudiando inglés, dejar mi novio, todo, pero creo que vale la pena, y estoy segura de eso, se vienen cosas muy padres, y bueno, ya después continuaré con todos mis proyectos".

Yanet García, contador público de profesión, sueña en grande. Tiene sus metas puestas en la actuación.

“El año pasado tuve una participación en la película Sharknado, y también filmé la película española Bellezonismo (donde tiene uno de los roles principales) que está próxima a estrenarse ahora en septiembre, definitivamente esto es algo que me gustaría seguir haciendo a futuro, claro que ha sido uno de mis sueños, y lo más importante para mí es sentirme bien conmigo misma, sentirme plena, feliz, tanto profesional como personal, en todos los aspectos de mi vida. Eso es lo más importante, sentirte plena y feliz, porque venimos a este mundo a eso, a ser felices, entonces ese es el máximo sueño para mí”.

No estaba en sus planes aparecer en la televisión, ni mucho menos dar el estado del tiempo. Yanet García sabe lo que quiere.

Soy una persona que sabe lo que quiere y que trabaja muy fuerte todos los días para conseguir sus metas, y eso es lo que quiero decirle a todos, que realmente no hay límites, mientras tú creas en ti, todo va a ser posible.

Mucho se ha dicho en diversas publicaciones, sobre el supuesto mal trato que han recibido los nuevos conductores del programa Hoy, como Fernando del Solar o la misma Yanet García, por parte de los presentadores que ya estaban, como Galilea Montijo. Al respecto, Yanet resaltó:

Realmente dentro de Televisa, del programa Hoy yo no puedo quejarme, todos mis compañeros me han tratado muy bien, me ha estado apoyando, saben que todo esto es nuevo para mí, estoy acoplándome a la ciudad de México, han sido muy buenas personas de verdad.