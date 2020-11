Yanet García lamenta la muerte de Magda Rodríguez, productora de Hoy y Enamorándonos

La conductora de televisión Yanet García lamentó, en las redes sociales, la muerte de Magda Rodríguez. La productora fue la quien catapultó a la fama al invitarla a trabajar como “la chica del clima” en el programa matutino Hoy.

Fue a través de Instagram que la afamada chica del clima compartió una foto con la productora de Televisa y le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento, por creer en ella y darle oportunidad de trabajar a su lado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Dejaste huella en mí desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mí, siempre me motivaste a dar lo mejor, siempre me enseñaste que con trabajo fuerte todos los días los sueños se hacen realidad, siempre me enseñaste a tener la mejor actitud a pesar de las adversidades y eso jamás se me olvidará", escribió.

La conductora destacó su gran admiración hacia la productora y el dolor que le produjo su muerte. Incluso, llegó a afirmar que tenía “el corazón hecho mil pedazos” y que lloró desde que se enteró de su partida.

"Estaré siempre agradecida por cada oportunidad que me brindaste (programa Hoy) y por tu hermosa amistad. Eres una mujer que amo y admiraré siempre. Ahora tendremos en el cielo un ángel hermoso que nos cuidará y estará con nosotros", finalizó Yanet.

Cabe recordar que Yanet García inició su carrera en la pantalla chica en el programa “Gente Regia”, transmitido por Televisa Monterrey. Después incursionó en la televisión nacional al convertirse en la Chica del Clima en el programa Hoy, que en ese entonces era producido por Magda Rodríguez.

Foto compartida en Instagram por Yanet García Foto: Captura de pantalla

García Debutó en Hoy el 12 de marzo del 2018 y abandonó el programa en diciembre del 2019. Gracias a su tiempo frente a las cámaras, su gran belleza y espectacular cuerpo la hicieron ganar fama en las redes sociales, sobretodo en Instagram, donde tiene miles de seguidores.