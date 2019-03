Yanet García luce su trasero junto a frases motivacionales

Como es sabido por los seguidores de Yanet García, en su cuenta de Instagram publica fotografías donde luce su trasero, así como sus rutinas de ejercicio. Recientemente compartió con sus más de 9.3 millones de seguidores un video de una de estas rutinas, acompañado de una frase motivacional.

"No permitas que nada ni nadie te desenfoque de tus metas", comentó Yanet García en su video donde hace una de sus rutinas de ejercicio; dicho video tiene más de 494 mil reproducciones.

Días anteriores Yanet García compartió un video similar donde a la vez, su trasero tomó gran protagonismo. "Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tu tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y punto", manifestó la llamada "Chica del clima".

"Tus palabras no tardaron en llegar a mi corazón, donde se instalaron automáticamente. Son pocas las personas que pueden enfocarse en cumplir una meta a mediano o largo plazo, tal como has hecho tú. Me has motivado", es uno de los comentarios en la publicación de Yanet García.

Con este tipo de videos, Yanet García también quiere demostrar que su trasero es natural, resultado de sus rutinas de ejercicio. La conductora del Programa Hoy ha revelado que solamente su busto tiene operado.