Yanet García mega sexy al estilo de 50 Sombras de Grey con lencería negra de encaje

Yanet García de 31 años de edad, vuelve a causar revuelo total en redes sociales, esto después de haber aparecido con lencería de encaje muy elegante, digno de una diosa, pues es muy bien sabido que a la guapa mujer le encanta ponerse estos diseños, pero por una poderosa razón, se trata de su cuenta de Only Fans.

Y es que hace unos meses Yanet García se estrenó en dicha plataforma donde ha tenido un éxito total, pues desde 2017 le pedían que abriera una cuenta debido a su cuerpazo de diosa y cara angelical, pero en ese momento ella estaba enfocada en otras cosas, por lo que ahora está dando mucho de que hablar con sus atrevidas publicaciones.

"Sigue disfrutando de cada momento de tu vida y vívela al máximo saludos", "Eres la mujer más hermosa del universo, me fascinas, te amo iamyanetgarcia", "Me encantaría que fueras la madre de mis hijos", "Que hermosa y Riquísima estas mi amor y que delicioso cuerpecito tienes me encantas princesa", "Espectacular eres simplemente la mejor", escriben las redes sociales en la publicación.

Para quienes no lo saben, la modelo regiomontana también ha sido víctima del hate en el pasado, pues cuando daba el clima en el programa Hoy, muchos la tacharon de haberse operado los glúteos, incluso le dijeron que no estaban proporcionados con sus piernas, pero ella mostró las fotos del antes y después dejando en claro que todo es gracias al ejercicio.

Otra de las cosas que han causado revuelo total en la vida de Yanet García fue cuando terminó con Lewis Howes, pues muchos los miraban como la pareja perfecta con las muestras de amor que daban a conocer en redes sociales, sin embargo, las cosas no se dieron como esperaban por lo que ambos tomaron caminos diferentes.

Regresando a la belleza de esta influencer también se ha encargado de realizar videos subidos de tono donde se le ve ya sea en bikini o lencería ella modela como una verdadera diva y deja en claro porque es una de las mujeres más bellas de las redes sociales desde hace tiempo.