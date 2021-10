Yanet García muestra su colección de lencería en OnlyFans; algunos se deleitan y otros la critican

Yanet García está alejada de la televisión, cerró su ciclo como la exhuberante "Chica del clima" en el programa "Hoy" y actualmente se desempeña no solo como Certified Health Coach (entrenadora de salud certificada), sino también como modelo en OnlyFans. Debido al candente contenido que publica en sus redes sociales, suele dividir opiniones: unos la alaban y otros la critican.

En una de sus publicaciones en su feed de Instagram, invitó a sus fans a suscribirse a su cuenta de OnlyFans, compartiéndoles un video para enseñarles un poco de lo que podrán encontrar. Yanet García mostró su colección de sexy lencería y lució sus atributos físicos en todo su esplendor.

Y para incitar aún más a sus seguidores, en las imágenes se quita la parte superior de su lencería. "Cómo cuando no saben trabajar, ni estudiar y no se tiene materia gris", "OnlyFans, que bajo has caído", expresaron unos usuarios de Instagram, como crítica a la ex conductora de televisión de 30 años de edad y originaria de Monterrey, Nuevo León.

Asimismo otro de sus seguidores la criticó por mostrar el mismo contenido en Instagram y OnlyFans, ya que esta última plataforma se caracteriza por su material explícito. "No muestra nada que no haya mostrado en su Instagram, tiene el mismo contenido, nada bueno ni nuevo hay".

Mientras tanto, varios de sus followers cayeron rendidos a sus pies: "preciosa muñeca", "eres una reina", "como siempre y todos los días, hermosa", "toda una diosa", "estas son algunas de tus mejores imágenes hasta ahora, sigues mejorando y mejorando, eres tan hermosa" y muchos comentarios más.

Hace unos meses en una entrevista para la revista TVyNovelas, Yanet García comentó: "mi cuenta de Instagram quiero dirigirla a temas de salud y bienestar, todo el contenido sexy lo estoy pasando a OnlyFans".

Manifestó que esta decisión la tomó por su carrera "por lo que viene y por lo que sigue, además, me permite crear contenido más exclusivo y de mejor calidad". Con OnlyFans se siente más cercana con sus admiradores, ya que al tener más contacto crea comunidad al poder mandarles mensajes, videos, audios y realizar lives: "creas contenido, lo subes y monetizas".

