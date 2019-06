Yanet García muestra su trasero mojado en pequeña tanga

Yanet García dejó a un lado la pesada carga de trabajo que lleva y decidió posar en bikini para sus fans donde su trasero dejó con la boca abierta a todos ya que la bella mujer sigue dejando en claro que tiene la mejor retaguardia.

Con más de 700 mil corazones Yanet aparece saliendo de la alberca con un espectacular cuerpazo el cual se debe a puro ejercicio y buena alimentación pues como todos saben la chica del clima es amante del ejercicio.

Por si fuera poco su novio Lewis reaccionó de inmediato a la publicación de su amada pues ahora está más al pendiente de lo que su paraje comparte en redes y no es para menos ya que sus fans piden a gritos más fotos sexys de ella, pero por motivos de trabajo se ha mantenido un poco alejada de las redes.

Hace unos días la regionamontana compartió otra foto a lado de Lewis dentro de la alberca y dándose unos apasionados besos pues el amor entre ambos es enorme ya que se lo demuestra a la mujer en cada momento.

"Aunque tengas novio no soy celoso te amo", "Es que con esas curvas, como No quieres que me voltee mamasita", "Que mujeronon mucha mamasota", "Te ves muy guapa amor, afortunado de ser tu novio", fueron algunos mensajes para Yanet.

Recordemos que Yanet García es parte del 'Tenorio cómico', donde comparte créditos con Daniel Bisogno, Raúl Araiza, Carmen Salinas y Maria Elena Saldaña quienes han hecho un excelente papel en la emblemática obra.

Además el debut de Yanet en dicho proyecto le ha traído muchas satisfacciones y es que después de terminar la obra enormes arreglos florales la esperan en su camerino las cuales recibe con mucho gusto pues la mujer no descuida a sus fans en ningún momento.