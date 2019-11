Yanet García perrea con su amiga Jen Selter y se les marca todo

Yanet García cumplió uno de sus sueños más añorados y se trata de trabajar con Jen Selter una de las mujeres más influyentes en el mundo del deporte, por lo que dejó con la boca abierta a sus fans, pues apareció como muchos querian verlas, en ajustados leggins con los que enseñaron sus enormes traseros.

En YouTube la estadounidense publicó el video donde se ve junto a la chica del clima del programa Hoy, realizando diversos ejercicios, pero todo se incendió cuando ambas aparecieron perreando al principio de la grabación.

"Increíble eres muchísimo más hermosa que Jen. Like si opinan lo mismo", "Bravo Yaneth !!! Eres todo un orgullo de méxico me inspiras cañon eres un ejemplo de disciplina!", "Me encantó Este vídeo y también aprendí cuáles son los ejercicios que voy a hacer en casa", les escribieron a ambas mujeres enfocadas en el deporte.

Para los que no sabian este año estuvo lleno de grandes logros para Yanet García, pues realizó varios proyectos en el cine, teatro y la televisión, pues la regiomontana se ha caracterizado por ser una mujer trabajadora que no le tiene miedo a los retos, pues los ha vencido todos.

Además Yanet no a dejado de lado los entrenamientos, pues debe conservar el cuerpazo que también le ha dado fama mundial empezando por sus glúteos los cuales son toda una sensación, ya que muchos pensaban que ella estaba operada.