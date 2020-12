Yanet García pone de moda traje de baño con rayas para este 2020

Yanet García de 30 años causó la locura con un traje de baño en rayas, con las cuales se miraba como una verdadera diosa la guapa mujer de Monterrey quien tiene uno de los cuerpos naturales más espectaculares del medio artístico, pues para quienes no lo saben Yanet García desde muy joven se ha dedicado hacer ejercicio para lograr el físico de sus sueños.

La foto de Yanet García alcanzó más de 200 mil likes, además de varios comentarios donde le hacen saber que se ve deslumbrante, pues la ex chica del clima, siempre ha tratado de cuidar su figura, pues esta le ha dado fama a nivel mundial a la conductora de televisión quien agarró popularidad en el programa Hoy cuando daba el clima.

"No estoy seguro por que yo te sigo, pero estoy feliz para tu ...estoy tratando de mejorar mi español", "No soy celoso mi bombón saludos cuídate", "Bella dama que bueno que estés en teletón, bendiciones bella mujer", "Te pareces a la actriz que interpretaba a la maestra en la pelicula "matilda", "Hey Yanet, si me da un me gusta, me salva la vida", le escriben a Yanet García en la foto.

Otra de las cosas por las cuales Yanet García es admirada por sus millones de fans es por la disciplina que tiene a la hora de comer, pues jamás veras a la guapa mujer comiéndose un hot dog o unas frituras, pues ella prefiere comer una fruta antes de destruir su régimen alimenticio el cual le ha costado mucho trabajo conseguir, pues al principio no fue fácil para la también actriz.

A pesar de que Yanet García es una mujer que siempre ha tratado de hacer las cosas bien, pero como figura pública es común que se meta en chismes, y uno de ellos le costó algunas criticas a la guapa chica, ya que los usuarios relacionaron la separación de Raúl Araiza con ella, por lo que ella de inmediato salió a defenderse dejando en claro que tenía una buena amistad con el conductor.

Yanet García también se ha convertido en una mujer admirada no solo por su físico, sino por haber alcanzado todos sus objetivos gracias a su talento el cual se debe a mucha dedicación, pues el sueño de la regia también era convertirse en actriz, y lo ha logrado, pues ha realizado algunas películas extranjeras una de ellas fue en Bellezonismo, donde era una de las protagonistas.

Yanet García no se quedó con las ganas y se puso un traje de baño radiante/Instagram

Aunque Yanet García vive en Estados Unidos con su novio Lewis Howes, ella no deja de extrañar a México, es por eso que Yanet García regresó hace unos días a la Ciudad de México para conducir el Teletón causando mucha emoción entre sus fans que la extrañaban demasiado, por lo que verla en la noble causa causó ternura en redes.

Actualmente Yanet García es una mujer muy feliz en estos momentos, pues a pesar de la pandemia siempre ha encontrado oportunidades de trabajo en todos los aspectos, además es muy feliz a lado de su galán Lewis Howes, con quien se lleva de maravilla y siempre derrocha miel, pero los fans de la conductora ya esperan que de el siguiente paso con su galán.

Yanet García lejos de dar el siguiente paso con Lewis Howes, esta feliz por la familia que logró con él, pues para quienes no lo saben la artista tiene una perrita llamada Mamacita la cual los hace muy feliz y es muy común ver la mascota en redes sociales causando muchas emociones por lo bien que se ve.

Cabe mencionar que Yanet García es considerada una de las mujeres más bellas de las redes sociales como se dijo anteriormente, por lo que muchos le han dicho que abra su propia cuenta de Only Fans, para que comparta contenido más exclusivo de su belleza.