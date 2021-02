Yanet García posa como Dios la trajo al mundo junto a su oso de peluche

Yanet García de 30 años lo vuelve hacer y es que con la llegada del Día de San Valentín, la ex chica del clima decidió tomarse unas fotos muy a su estilo es decir agarró un enorme oso de peluche para posar detrás de este como Dios la trajo al mundo reventando las redes sociales con la belleza que se carga la mujer originaria de Monterrey.

La foto de Yanet García alcanzó más de cien mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber a la también actriz que se mira muy bien, pues basta con ver la mirada la famosa para alegrar a millones, pues desde hace tiempo se ha convertido en una mujer muy popular debido al físico tan impresionante que se carga.

Yanet García no solo ha desatado la locura de los caballeros, también de las chicas quienes le piden desesperadamente la dieta que usa para verse como una verdadera diosa, pues les fascina como se le ve el abdomen plano a Yanet García en especial cuando se pone un traje de baño con los cuales derrite Instagram por como se ve el mujerón.

Aunque muchos fans de Yanet García creen que la regia es perfecta, ella les demuestra que no, pues en una ocasión mientras ella se refrescaba en la alberca, decidió tomarse una foto sin ningún filtro para que sus fans captaran las estrías que se carga dejando en claro que no existe perfección y que aun así todas las mujeres son perfectas en todos los aspectos.

Y es que hubo un momento en que los haters le dijeron a Yanet García que se creía mucho por el cuerpo de diez que se carga, pero ella les contestó a todos con dicha foto con la que deja en claro que es una mujer con defectos y virtudes, por lo que millones aplaudieron la valentía de Yanet García por mostrarse tal cual, pues muchos no se animarían.

"Día del amor y la amistad en este mes está bonito el osito @iamyanetgarcia", "El mes en el que algunos no tienen pareja ahhhh que lindo es el amor", "Al fin vi tu hermoso rostro y tu osito", "era mejor quitar ese osito de peluche jejeje saludos", "Usted siempre luciendo espectacular señorita hermosa que tenga un lindo día", le escribieron a Yanet García en la foto.

Recodemos que Yanet García a pesar de ser una mujer muy solicitada, ya tiene novio se trata de Lewis Howes, con quien se fue a vivir a Estados Unidos hace tiempo, pues la está apoyando para que encuentre nuevas oportunidades de trabajo, pero eso no es todo, pues el amor que se tienen ambos ha desatado la emoción de muchos debido a como es la química entre ellos.

Otra de las cosas por las que Yanet García es muy querida en Instagram es por ser una mujer que apoya todo tipo de causas, es decir le encanta ayudar a los demás sin nada a cambio, pero eso no es todo, pues Yanet García sabe muy bien que realizando cosas buenas no solo beneficia a quien lo necesite, sino a ella misma para crecer como persona.

Yanet García con su peluche posando como una verdadera diosa/Instagram

Cabe mencionar que Yanet García es una mujer que no se ha metido en escándalos, pues ella sabe que no los necesita, además ha tenido tanto trabajo en los últimos años que no le da tiempo para meterse en líos, aunque ella como mujer astuta sabe como cuidarse de ellos, pues ya sabe como es el mundo de la farándula.