Yanet García presume que las mejores piernas son de Monterrey

Yanet García presumió sus espectaculares piernas en redes sociales y dejó bien claro que son regias, pues como todos saben la mujer es de Monterrey donde empezó su carrera en el mundo del espectáculo.

Resulta que la chica del clima acudió al programa Hoy con un vestido muy pegadito en color amarillo el cual le quedaba muy arriba de las rodillas causando gran sensación en el foro, pues Yanet es considerada una de las mujeres más sexys debido al cuerpazo que se carga.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 280 mil corazones haciéndole saber a García que se ve guapísima y aunque Yanet ya tiene novio a sus seguidores no les importa, pues le mandan todo tipo de piropos cada que sube foto al Instagram, ya que se vuelven locos por la belleza que se carga la mujer.

"Que guapa me encanto tu vestido ¿Donde lo podría conseguir?", "Pues así buena que digamos buena mmm si estás jajaja", "Te sigo desde Costa Rica, te quiero felicitar por todo lo que has logrado tanto profesional como tu físico", le escribieron a Yanet.

Recordemos que la carrera de Yanet no ha sido nada fácil pues en una entrevista con Mara Patricia Castañeado explicó lo difícil que fue llegar a la fama, además de las grandes oportunidades que le ha dado la vida para estar en los cuernos de la luna, pues hoy en día la regiomontana está cumpliendo todos sus sueños cada vez más.

" Conocí a mi ex novio, me fui a Despierta America a dar el clima, Univisón, estuve hallá increíble la verdad un a experiencia maravillosa y al año de que había estado pasando cosas increíbles, entrevistar, ir a programas, viajar cuando iba a tener un año con todo el boom que estaba pasando me llegó una oportunidad de hacer un casting para una película de Hollywood...", dijo Yanet a Mara Patricia Castañeda en su canal.

