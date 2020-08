Yanet García presume su colección sensual de Tik Toks prohibidos

Yanet García sabe muy buen como y cuando ser una mujer sexy prueba de ello son los videos que tiene en Tik Tok, donde de igual manera tiene el mismo éxito que los que comparte en Instagram es por eso que te mostraremos algunos de los videos más sensuales de la exchica del clima.

Para los que no conocen del todo a Yanet García de 29 años, es una actriz, conductora y modelo de 29 años originaria de Monterrey, desde muy joven se interesó por el mundo del modelaje, por lo que decidió entrenar muy duro para lograr un cuerpo de impacto en el gimnasio, llegando a su meta, pues hoy en día es una de las mujeres fitness más reconocidas de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comenzamos con el primer video de Yanet García el cual tiene más de 233 mil likes donde se aprecia a la bella mujer haciendo desplantes con dos mancuernas las cuales usa para tonificar sus piernas, además de aumentar sus glúteos, por lo que puso la cámara a sus espaldas, para presumir sus movimientos, por lo que muchos de sus seguidores quedaron encantados con los ajustados leggins que se carga.

En otro video Yanet García aparece con un short de licra, donde se le ve haciendo varios saltos en las escaleras, por lo que muchos de sus fans quedaron convencidos de que no por nada tiene ese cuerpazo que se carga, ya que entrena muy duro, por si fuera poco los movimientos que hace Yanet García en el video le generaron cientos de comentarios.

Tan buena y sin caerse algún defecto traerá!, "Creo que nadie miró tu carita hermosa", "osea yo igual hago ejercicio y tengan por seguro que jamás me visto ni me vestirá así para ir al gym", "Ya era hora de que estés aquí y ver más de tus atributos, felicitaciones por la weather lady must beatiful, estoy de acuerdo, le escribieron a Yanet García", por el Tik Tok.

Como era de esperarse Yanet García no se aguantó las ganas y subió un video en bikini con el cual generó más de un millón de reproducciones, pues aparece en la regadera donde desató la locura, ya que se puede apreciar el imponente cuerpo que la ha convertido en viral para las redes sociales, ya que se ve como toda una diosa.

La también actriz no desaprovecha ningún momento, pues hasta en pijama se ve sexy, ya que hay un Tik Tok en el que se le ve dando los buenos días, pero con una pijama de cerezas, pero sus seguidores no se fijaron en la coqueta prenda, sino en el abdomen que tiene Yanet García el cual está muy marcado, ya que no solo hace ejercicio, sino que cuida mucho su alimentación.

No cabe duda que las flexiones son el ejercicio preferido para Yanet García, ya que tiene varios videos en Tik Tok de esa manera y aunque la bella mujer cambie de ropa deportiva para verse a la moda, sus fans solo se fijan en como hace las sentadillas, ya que desean ver los movimientos lentos que realiza la mujer.

Yanet García una mujer muy sexy/Instagram

Quién también está cobrando popularidad en las redes sociales, de Yanet García, pero también celos es su novio Lewis Howes, ya que ha hecho algunas apariciones en los videos de Yanet García donde siempre le demuestra su gran amor, incluso hasta le manda mensajes de amor muy emotivos a Yanet García.

Quédate soltero hasta que conozcas a alguien que felicite tu vida ... que te brinde más paz y amor, y quiera verte en tu mejor momento. Si no está haciendo eso por su pareja, y ellos no son para usted, entonces no vale la pena su tiempo. Debes ser capaz de aceptar y celebrar a la otra persona por lo que es (incluso si se trata de una cultura diferente) y estar abierto a crecer a diario y abordar temas incómodos rápidamente. Agradecida por @iamyanetgarcia que me empuja a crecer y siempre está aprendiendo ella misma, escribió Lewis Howes.

Te puede interesar

Yanet García con mini short de leopardo en pleno bosque desata fantasías

Yanet García y el tremendo chapuzón que se aventó