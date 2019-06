Yanet García presume su trasero de espaldas y con ajustada tanga

Yanet García no se cansa de encender las redes sociales y presumió el cuerpazo que se carga en la playa dándole el protagonismo a su gran trasero dejando a sus fans con la boca abierta.

Y es que en la foto que compartió se le puede ver a la orilla del mar hincada y enseñando su retaguardia la cual se ha convertido en todo una sensación para Instagram, pues la mujer todos los días hace ejercicio para tener unas enormes posaderas.

Hasta el momento la foto de la chica del clima cuenta con más de 187 mil likes y cientos de piropos dirigidos a su sexy cuerpo, pero aunque Yanet se convirtió en una mujer con compromiso, pues es novia de Lewis Howes, ella sigue regalando a sus fans fotos ardientes.

Por si fuera poco la vida de García va viento en popa ya que el trabajo, la salud y el amor esta completamente de su lado pues la regiomontana se encuentra en los dichosos 'cuernos de la luna', desde que se dio a conocer en el programa Hoy.

La polémica de su trasero

No es la primera vez que el trasero de Yanet García es criticado ya que muchos usuarios aseguran que esta operado, por lo que en más de una ocasión ha tenido que desmentir dichos rumores los cuales le dan risa.

"Yo simplemente lo ignoro porque no es verdad o sea no es verdad cual cirujano donde está a ver que venga porque no es cierto o sea algo que siempre si e aceptado es que el busto no es natural, el busto sí me lo aumente y porque, porque me ayudaba en mi autoestima y ¿por que no? porque estaba muy delgadita y lo acepto es la única cirugía que tengo en mi cuerpo...", dijo Yanet en 2018 para el programa Intrusos.