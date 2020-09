Yanet García revela porque tiene tanto éxito y no es por su cuerpo

Yanet García alcanzó fama mundial desde que la vimos como la chica del clima en el programa Hoy, y es que la belleza de su físico dio mucho de que hablar, además de su carisma con la cual contagiaba a los televidentes, pero lo que pocos saben es que a la chica de 29 años le ha costado bastante todo lo que tiene.

Yanet García originaria de Monterrey siempre se ha esforzado por alcanzar sus metas, pues desde muy joven ella quiso ser una celebridad, es por eso que todos los días se esforzó para lograrlo, ya que siempre cuidó su físico, además tomó clases de conducción para poder ser alguien en la televisión, es por eso que hoy en día agradece todo lo que ha logrado y comparte con sus fans el secreto de su éxito.

No existen secretos para ser exitoso. La casualidad más importante para tener éxito es LA DISCIPLINA. Todo el mundo sabe que tiene que levantarse temprano, estudiar más, trabajar duro, cometer errores y establecer metas, pero no todo el mundo tiene la disciplina para hacerlo. Ahí radica la diferencia. Se tu mismo siempre. No pretendas ser quien no eres porque a nadie le gustan las imitaciones", dice un mensaje que compartió Yanet García en Instagram.