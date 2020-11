Yanet García roba suspiros a sus seguidores con candentes fotos

La conductora mexicana de 29 años, Yanet García, robó suspiros a sus seguidores tras compartir a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en los últimos días en donde se le ve con muy poca ropa y disfrazada de Gatúbela y Bruja.

No es la primera vez que la presentadora del programa Hoy de la cadena televisiva Televisa, enloquece a sus fans con fotos atrevidas que dejan poco a la imaginación. Dichas imágenes fueron compartidas en los últimos tres días y tuvieron un impacto de 585 mil me gusta y 2 mil 832 comentarios, en donde sus seguidores no perdieron la oportunidad para colmarla de piropos.

Es importante aclarar que la joven conductora es considerada hoy en día una de las influencer más populares en redes sociales gracias a la admiración que provocada por su gran belleza, teniendo un total de 13.5 millones de seguidores en Instagram.

Así mismo, el día de hoy, Yanet García compartió a través de esta misma plataforma, su disfraz para Halloween, a pesar de que en días anteriores se le había visto con un atuendo de Gatúbela, finalmente decidió sorprender a sus más de 13 millones de seguidores con un disfraz de bruja muy peculiar.

Imagen compartida en Instagram por Yanet García Foto: Captura de pantalla