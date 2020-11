Yanet García rompe el corazón de sus fans con tierna foto al lado de Lewis Howes

México.- La modelo y conductora Yaneth García, que se volvió sumamente popular después de ser calíficada como la "chica del clima más sensual" volvió a llamar la atención de sus trece millones y medio de seguidores en Instagram, aunque en esta ocasión no fue por una fotografía mostrando su gran figura.

La imagen que subió durante el transcurso del jueves 5 de noviembre dejó a sus fanáticos una sensación distinta a la de otras veces, porque aunque no es novedad que se deje ver al lado de su pareja, ayer se les vio más amorosos que nunca.

En la publicación de Instagram aparecen García y Lewis Howes en un popular centro comercial y de entretenimiento ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, ambos de pie y con una sonrisa "de oreja a oreja".

El novio de la artista en Monterrey, Nuevo León, al note de México, lleva en en brazo izquierda un perro color blanco de la raza Pomerania, cuyo rostro transmite la misma felicidad que sus dueños.

Acompañando la tierna imagen, García escribió: "The best love story is when you fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time", texto que puede ser traducido como:

La mejor historia de amor es cuando te enamoras de la persona más inesperada en el momento más inesperado", para después poner un emoji de corazón y etiquetar a su pareja.

La publicación tiene hasta el momento casi 80 mil corazones, mientras decenas de comentarios engalanan la sección con muestras de afecto por parte de otras celebridades, así como seguidores y seguidoras.

El mismo Howes dejó el suyo, donde dice a su novia "So glad we met in the most unexpected way", o en español: "Me alegro de habernos conocido de la manera más inesperada".

Aunque esto no gustó a todos, pues aunque la gran mayoría de personas externaron su apoyo a la relación, otras dejaron plasmaron cierto odio ante tal muestra de afecto.